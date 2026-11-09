BERLIN, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit EIN TALENT FÜRS MORDEN bringt Regisseur Anton Corbijn die faszinierende Welt der legendären Krimiautorin Patricia Highsmith auf die große Leinwand. In der Hauptrolle glänzt Oscar-Preisträgerin Helen Mirren, die die berühmte Schriftstellerin in einem ebenso raffinierten wie unterhaltsamen psychologischen Thriller verkörpert. Beim diesjährigen FilmFest Hamburg wurde sie dafür mit dem Douglas Sirk Preis ausgezeichnet, den Mirren bei der umjubelten Deutschlandpremiere des Films persönlich in Hamburg entgegengenommen hat.

Der Film erzählt von einem ungewöhnlichen Zusammentreffen: Im Jahr 1995 lebt Patricia Highsmith zurückgezogen in ihrem Chalet in den Schweizer Alpen. Als der junge Lektor Edward Ridgeway plötzlich vor ihrer Tür steht, um sie zu einem letzten Roman mit ihrer berühmtesten Figur Tom Ripley zu drängen, entwickelt sich ein gefährliches Spiel aus Manipulation, Täuschung und mörderischen Gedankenspielen. Schon bald stellt sich die Frage, wer hier eigentlich die Kontrolle hat.

Mit pointierten Dialogen, schwarzem Humor und überraschenden Wendungen nähert sich EIN TALENT FÜRS MORDEN einer der einflussreichsten Autorinnen der Kriminalliteratur. Dabei wird Highsmith nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als scharfsinnige Beobachterin und Meisterin psychologischer Spiele porträtiert.

Neben Helen Mirren sind Alden Ehrenreich, Olivia Cooke und Juliet Stevenson in weiteren Rollen zu sehen. Das Drehbuch stammt von Joanna Murray-Smith basierend auf ihrem Bühnenstück "Switzerland".

Nach zahlreichen Verfilmungen ihrer Romane steht Patricia Highsmith nun erstmals selbst im Mittelpunkt eines Kinofilms. Das Ergebnis ist ein eleganter Thriller voller Spannung, Witz und doppeltem Boden - ein außergewöhnlicher Blick auf die Frau hinter dem Mythos.

EIN TALENT FÜRS MORDEN ist am 5. November 2026 in den deutschen und österreichischen Kinos im Verleih von TOBIS gestartet.

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