München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Autor und ehem. Wirtschaftsminister)
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)
Anna Lehmann (taz)
Jan Fleischhauer (Focus)
Die geopolitischen Folgen des Klimawandels
Im Gespräch: der Autor und ehemalige Vizekanzler Robert Habeck (B'90/Grüne).
Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs
Gast wird noch bekanntgegeben.
Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" Giovanni di Lorenzo, die taz-Journalistin Anna Lehmann und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6386947
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Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Autor und ehem. Wirtschaftsminister)
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit)
Anna Lehmann (taz)
Jan Fleischhauer (Focus)
Die geopolitischen Folgen des Klimawandels
Im Gespräch: der Autor und ehemalige Vizekanzler Robert Habeck (B'90/Grüne).
Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs
Gast wird noch bekanntgegeben.
Es kommentieren: der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" Giovanni di Lorenzo, die taz-Journalistin Anna Lehmann und der Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
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