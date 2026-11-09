Köln (ots) -Die Tage werden kürzer, draußen wird es kühler und die ersten Lichter bringen Wärme in die dunklen Abende - die festliche Zeit rückt näher. Damit beginnt auch die Suche nach besonderen Geschenken für die Liebsten. Dyson präsentiert Innovationen aus den Bereichen Haar-, Boden- und Mundpflege, die den Alltag neu denken und an den Feiertagen für leuchtende Augen sorgen - von einer limitierten Farb-Geschenkedition bis zu Technologien für zu Hause.Luxuriöse Haarpflege zum VerschenkenEin Geschenk, das weit über die Festtage hinaus Freude bereitet: Mit den Dyson Haarpflege-Innovationen zieht jeden Tag aufs Neue luxuriöses Salon-Feeling in die eigene Styling-Routine ein. Ob glamouröse Locken für die anstehende Silvesterparty oder glänzende Looks für den Alltag - diese Tools sorgen für strahlende Gesichter und machen jedes Styling zum besonderen Ritual.Dyson Haarpflegetechnologien: Limitierte Geschenkedition in Plum CopperWenn die magische Zeit des Jahres beginnt, präsentiert Dyson eine Geschenkedition, die edles Design mit innovative Ingenieurskunst verbindet. Inspiriert vom seltenen Edelstein Kyawthuit, verleiht die exklusive Farbvariante Plum Copper vier Dyson Haarpflegeprodukten einen besonderen Auftritt. Sie kombinieren wegweisende Luftstromtechnologie mit intelligenter Temperaturregulierung und kommen in einer exklusiven Präsentationsbox für einen glanzvollen Moment an den Feiertagen.Die Plum Copper Farbvariante ist erhältlich für:- Dyson Supersonic Nural Haartrockner- Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner- Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner- Dyson Airstrait Haartrockner und -glätterDie Dyson Haarpflegetechnologien sind für alle Haartypen entwickelt und schützen das Haar vor extremen Hitzeschäden. Dank intelligenter Temperaturregulierung und fortschrittlicher Motorentechnologie sorgen sie für langanhaltende, gesunde Styling-Ergebnisse. In der Farbvariante Plum Copper wird jedes Dyson Tool zum besonderen Highlight - als Erinnerungsstück, Statement-Piece und fester Bestandteil des festlichen Styling-Rituals. Mehr Informationen zu der Plum Copper Dyson Geschenkedition gibt es hier (http://dyson.de/haarpflege/alle-entdecken-geschenkedition).Ideal für: Design-Liebhaber*innen, Beauty-Fans, Trendsetter*innenDyson AirsmoothDie neue Dyson Airsmooth Warmluftbürste vereint Dysons führende Luftstromtechnologie mit der einzigartigen Pivot Flex- und Anti-Snag-Borstentechnologie und trocknet, glättet und stylt Haare mit Volumen in nur einem Schritt. Ein patentiertes duales Borstensystem leitet das Haar sanft, statt es zu bändigen - für weniger Haarbruch und ein mühelos glattes Finish bei allen Haartypen. Mehr Informationen zur Dyson Airsmooth Warmluftbürste gibt es hier. (https://www.dyson.de/haarpflege/warmluftbuerste/airsmooth/ceramic-pink)Ideal für: Styling-Fans, Volumen-Liebhaber*innen und Menschen, die möglichst zeiteffizient stylen möchtenDyson Corrale Coolshine HaarglätterMehr Informationen zum Dyson Corrale CoolShine gibt es hier (https://www.dyson.de/haarpflege/glaetteisen/corrale-coolshine/ceramic-pink?utm_id=sa_16675753141_200655695736_&utm_term=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=hc_na_always-on&utm_content=think_contextual_1x1_beauty%7Ctext-g-ai-max&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=16675753141&gbraid=0AAAAAobzdWLw9K1q05VTvOj7nIPue4_r6&gclid=CjwKCAjwgJHXBhBGEiwAHohJq2VmxGW7gRuzFpDSNfq5-kMXElPk7UdM0vJXw94arHapdFkqwzcgvBoC_NIQAvD_BwE).Ideal für: Glanz-Liebhaber*innen, Glattstyling-Fans und Menschen mit einem besonderen Bewusstsein für Hitzeschutz beim GlättenDyson Styling-Duo-Geschenkset zum Definieren und AuffrischenDie Dyson Haarpflege-Produkte ergänzen die Haarpflege-Routine - vom Entwirren und Pflegen bis zum Fixieren und Auffrischen des Stylings. Das Reisegrößen-Geschenkset vereint das Dyson Omega Leave-In Conditioning Spray, das das Haar pflegt und geschmeidig macht, mit dem Dyson Chitosan Multi-Use Stylingspray für flexiblen, ganztägigen Halt. Eine schöne Geschenkidee für alle, die sich gepflegtes Haar und flexiblen Halt für vielseitige Stylings wünschen. Mehr Informationen zum Styling-Duo-Geschenkset gibt es hier (https://www.dyson.de/haarpflege/haarpflege-produkte/geschenksets/define-refresh-styling-duo).Ideal für: Beauty-Liebhaber*innen und Vielreisende, die ihre Haarpflege- und Styling-Routine unterwegs pflegen und auffrischen möchtenSmarte Bodenpflege, die Zeit schenktWas wäre, wenn nach dem Festessen mehr Zeit für die schönen Momente bleibt? Die Dyson Bodenpflege-Innovationen erleichtern die Reinigung mit intelligenter Technologie - damit Staub und Schmutz weniger Raum einnehmen und mehr Zeit für das bleibt, was die Feiertage besonders macht. Ein durchdachtes Geschenk, das auch weit über die Festtage hinaus Freude bereitet.Dyson W1 PencilWash NassreinigerDer Dyson W1 PencilWash kombiniert fortschrittliche Nassreinigung mit innovativer 84k- Hybridwalzentechnologie: Ein neues Reinigungskopf-System trennt nasse und trockene Verschmutzungen direkt in der Bodendüse, während zwölf Wasserzufuhrpunkte für eine gleichmäßige Benetzung sorgen. Dank des filterfreien Systems bleibt die Reinigungsleistung konstant und der Wartungsaufwand gering. Mehr Informationen zum Dyson W1 PencilWash Nassreiniger gibt es hier. (https://www.dyson.de/nassreiniger/w1-pencilwash/mit-ladestation)Ideal für: Sauberkeits-Fans, Design-Liebhaber*innen und Technikbegeisterte, die Wert auf eine komfortable und durchdachte Reinigungslösung legenDyson R1 Nurovi Dry SaugroboterDer Dyson R1 Nurovi Dry entfernt Staub und Schmutz von Hart- und Teppichböden. Sein Dyson Twin-capture System kombiniert eine Bürstenwalze mit starker Saugkraft. Ein Piezo-Sensor erkennt die Staubmenge und passt die Saugkraft bei Bedarf automatisch an. Hochgeschwindigkeits-LiDAR erfasst die Umgebung und unterstützt den Roboter dabei Hindernisse zu erkennen und zu umfahren.Ideal für: Haustierbesitzer*innen, Teppichhaushalte und Menschen, die eine automatische Lösung fürs tägliche Staubsaugen suchenDyson R2 Nurovi Wash+Dry SaugroboterDer Dyson R2 Nurovi Wash+Dry saugt und wischt Hartböden. Seine Reuleaux-Dreieck-Wischpads reichen bis in die Ecken und reinigen dort, wo sich Staub besonders leicht ansammelt. Für die Nass- und Trockenreinigung kombiniert er die Wischpads mit Dysons Twin-capture System und starker Saugkraft. Nach der Reinigung werden die Wischpads in der Ladestation mit auf 75 °C erhitztem Wasser gewaschen und mit 45 °C warmer Luft getrocknet.Ideal für: Haushalte mit Hartböden, Familien mit viel Laufverkehr und Menschen, die Saugen und Wischen komfortabel miteinander verbinden möchtenMehr Informationen zum Dyson R1 Nurovi Dry und R2 Nurovi Wash+Dry gibt es hier. (https://www.dyson.de/staubsauger/saugroboter)Revolutionäre Mundpflege für Technik-FansEine Premiere für Dyson und ein besonderes Geschenk für alle, die sich für Technologie begeistern: Mit dem Einstieg in die Mundpflege denkt Dyson die tägliche Routine neu und setzt neue Maßstäbe für die tägliche Routine. Die smarte Technologie ist das ideale Geschenk für Tech-Nerds und Innovations-Fans. Es ermöglicht einen innovativen Start in den Tag und sorgt schon beim Auspacken für einen besonderen Moment.Dyson CameraJetDyson CameraJet ist die einzige Zahnbürste, die Zahnzwischenräume dank Kamera und Gap Optical Targeting präzise erkennt und während des Putzens gezielt reinigt[1]. Eine 100k-Pixel-Makroobjektivkamera verfolgt und prognostiziert Zahnzwischenräume mithilfe maschinellen Lernens und löst genau dort einen präzisen Strahl Mundspülung aus, wo er benötigt wird. Dyson CameraJet ist das Ergebnis von sechs Jahren Forschung, Entwicklung und Ingenieursarbeit, in denen jeder Aspekt herkömmlicher Mundpflege neu gedacht wurde. Mehr Informationen zu Dyson CameraJet gibt es hier (https://www.dyson.de/mundpflege/elektrische-zahnbuerste/camerajet/ceramic-ultra-blue).Ideal für: Mundpflegebewusste, Technikbegeisterte, Fans von präziser Reinigungsleistung beim ZähneputzenOb für Beauty-Fans, Technik-Nerds oder all jene, die sich einfach mehr Zeit für die wichtigen Dinge wünschen - die Dyson Innovationen bieten für jede*n das passende Highlight. Ein Geschenk, das nicht nur an den Feiertagen für leuchtende Augen sorgt, sondern jeden Tag ein wenig besonderer macht.[1] Klinisch getestet mit 71 Teilnehmer*innen nach 4-wöchiger Anwendung, 2-mal täglich mit Dyson Formulierungen im Vergleich zu einer manuellen Zahnbürste mit Dyson Zahnpasta.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6386942