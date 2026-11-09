Siemens Energy Aktie | Trügerische Erholung | Analyse

Zum Xetra-Schluss am vergangenen Freitag verbuchten lediglich fünf Werte Gewinne, während 35 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. In den aktuellen Aktien News stach dabei vor allem ein Wert hervor: Die Siemens Energy Aktie (ENR) setzte sich mit einem Kursplus von 3,92 - an die Spitze der DAX-40-Gewinnerliste, gefolgt von Hochtief (+3,12 - und RWE (+1,02 %).

Trotz dieses dynamischen Tagesgewinns mahnt die technische Ausgangslage weiterhin zur Vorsicht: Die Erholung steht auf wackeligen Beinen.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? Die 3 Key Takeaways zur Rheinmetall Aktie

Tagessieg mit Beigeschmack: Die Siemens Energy Aktie führte den DAX am Freitag mit einem Plus von 3,92 - an, bewegt sich charttechnisch jedoch weiterhin in einem intakten Abwärtstrend.

Kritische Hürden im Weg: Auf der Oberseite fungieren die SMA20 (122,57 EUR im 4h-Chart - 128,95 EUR im Daily) sowie die SMA50 als unmittelbare Widerstände, an denen Erholungen zuletzt regelmäßig verkümmerten.

Abwärtsrisiko intakt: Scheitert der Ausbruch an den gleitenden Durchschnitten, drohen neue Tiefs mit einem möglichen Test des offenen Kurs-Gaps bei 106,85 EUR.

Chartcheck: Siemens Energy Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ende August gab das Papier die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 153,85 EUR) als zentrale Unterstützung auf. Zwar gelang zwischenzeitlich ein Vorstoß über die SMA20 (128,95 EUR), für eine nachhaltige Etablierung oberhalb der SMA50 (137,95 EUR) fehlte den Bullen jedoch die Kraft. In der Folge drehte der Kurs wieder nach Süden ab.

Nach Ausbildung eines Zwischentiefs bei 117,00 EUR lief eine Entlastungsbewegung exakt an der SMA20 aus, woraufhin die Aktie wieder nach unten abgewiesen wurde und ein neues Jahrestief markierte.....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.