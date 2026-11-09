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Die Royal Bank of Canada gibt Vereinbarung zur Übernahme von Yarra Capital Management bekannt



09.11.2026 / 14:05 CET/CEST

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Die Übernahme wird als Sprungbrett für die Wachstumsambitionen von RBC Global Asset Management und dessen Engagement auf dem australischen Investmentmanagementmarkt dienen TORONTO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Royal Bank of Canada (RBC) (TSX: RY) (NYSE: RY) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Yarra Capital Management Limited (Yarra) geschlossen hat, einem preisgekrönten1 aktiven Vermögensverwalter, der sich auf australische festverzinsliche Wertpapiere, australische Aktien und alternative Anlagelösungen spezialisiert hat. Yarra wurde 2017 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Melbourne und Sydney. Das Unternehmen verwaltet zum 30. September 2026 ein Vermögen von rund 18 Milliarden australischen Dollar und beschäftigt rund 75 Mitarbeiter. RBC Global Asset Management konzentriert sich auf den Ausbau seiner Kompetenzen und die Diversifizierung seines Marktanteils, auch außerhalb Nordamerikas. Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement von RBC für Wachstum in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum, und die geplante Transaktion dürfte nach ihrem Abschluss die Position der Bank als führender globaler Vermögensverwalter weiter stärken. "Die Investitions- und Vertriebskapazitäten von Yarra ergänzen unser Vermögensverwaltungsgeschäft. Der gute Ruf von Yarra im australischen Anleihen- und Aktienbereich zeugt von seiner starken Erfolgsbilanz bei der Anlageperformance und einer Kultur, bei der der Kunde an erster Stelle steht", sagte Damon Williams, CEO von RBC Global Asset Management. "Wir wissen, dass australische institutionelle Anleger und Vermittler bei der Vermögensallokation einen global ausgerichteten Ansatz verfolgen. Wir sind überzeugt, dass unsere über die Landesgrenzen hinausreichenden Anlagefähigkeiten in den Bereichen Anleihen, Aktien und alternative Anlagen gut positioniert sind, um diesem Anlegerinteresse gerecht zu werden." "Nach einer langen und sorgfältigen Suche nach dem richtigen Geschäftspartner für die Zukunft freuen wir uns sehr über unsere Vereinbarung, Teil von RBC zu werden", sagte Dion Hershan, Executive Chairman von Yarra Capital Management. "Die starke kulturelle Übereinstimmung zwischen Yarra und RBC ist ganz offensichtlich, und wir teilen die gleichen Grundüberzeugungen: Wir wollen unseren Kunden überzeugende Produkte und Dienstleistungen bieten, Anlageexzellenz liefern sowie die besten Talente entwickeln und an uns binden. Die Führungskräfte von Yarra, einschließlich der geschäftsführenden Gesellschafter, blicken voller Zuversicht in die Zukunft des Unternehmens und freuen sich auf die Chance, als Teil von RBC GAM langfristig weiter zu wachsen." Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird RBC das vollständige Eigentum an Yarra erwerben, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung. Wir gehen davon aus, dass diese Transaktion im ersten Quartal 2027 abgeschlossen wird. Es wird nicht erwartet, dass die Transaktion wesentliche Auswirkungen auf die Common-Equity-Tier-1-Quote ("CET1")2oder die künftigen laufenden Erträge von RBC haben wird. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze, einschließlich der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und aller anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem den Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme von Yarra (die "Transaktion"), die erwarteten Auswirkungen der Transaktion auf die Position der RBC als globaler Vermögensverwalter sowie die finanziellen Auswirkungen der Transaktion umfassen und beinhalten Aussagen unserer Geschäftsleitung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dienen dazu, den Inhabern unserer Wertpapiere und Finanzanalysten das Verständnis der Transaktion zu erleichtern, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "prognostizieren", "vorausnehmen", "beabsichtigen", "schätzen", "Ziel", "verpflichten", "Anstreben", "Zielsetzung", "planen" und "prognostizieren" sowie durch ähnliche Ausdrücke mit Zukunfts- oder Konditionalverben wie "wird", "kann", "könnte", "sollte", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen erfordern naturgemäß, dass wir Annahmen treffen, und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich unsere Vorhersagen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass unsere Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass unsere zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Wir warnen die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Risikofaktoren dazu führen könnte, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren - von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können - gehören unter anderem: die Möglichkeit, dass die geplante Transaktion nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder gar nicht abgeschlossen wird, weil Ereignisse, Änderungen oder sonstige Umstände eintreten, die einer der Parteien das Recht einräumen könnten, die geplante Transaktion zu kündigen, unter anderem weil erforderliche behördliche oder sonstige Genehmigungen und/oder sonstige Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt bzw. erfüllt werden oder nur unter nachteiligen Bedingungen oder Auflagen erteilt werden; das Risiko, dass Ankündigungen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion negative Auswirkungen auf den Marktkurs unserer Aktien haben könnten; die Möglichkeit, dass sich das Geschäft von Yarra nicht wie erwartet oder in einer Weise entwickelt, die der historischen Entwicklung entspricht; Reputationsrisiken und die Reaktion der Kunden und Mitarbeiter von Yarra auf die Transaktion; die Möglichkeit, dass die Durchführung der Transaktion kostspieliger ausfällt als erwartet; sowie jene weiteren Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risiken im Jahresbericht 2025 der RBC und im Abschnitt "Risikomanagement" des Berichts an die Aktionäre der RBC für das dritte Quartal 2026 erörtert werden, in denen bestimmte wesentliche Faktoren und Risiken dargelegt sind, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Risiken, die sich aus allen vorgenannten Faktoren ergeben, zu antizipieren und wirksam zu steuern. Wir weisen darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist und dass auch andere Faktoren die Transaktion nachteilig beeinflussen könnten. Wenn sich Anleger und andere bei Entscheidungen in Bezug auf uns auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren und andere Unsicherheiten sowie potenzielle Ereignisse sorgfältig abwägen und dabei die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnende Unsicherheit berücksichtigen. Wesentliche wirtschaftliche Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sind im Abschnitt "Wirtschafts-, Markt- und Regulierungsüberblick sowie Ausblick" sowie für jedes Geschäftssegment unter den Überschriften "Strategische Prioritäten und Ausblick" im RBC-Jahresbericht 2025 dargelegt, aktualisiert durch den Abschnitt "Wirtschafts-, Markt- und Regulierungsüberblick sowie Ausblick" im RBC-Bericht an die Aktionäre für das 3. Quartal 2026. Annahmen über die erwartete finanzielle Entwicklung der RBC (einschließlich Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnungs- sowie aufsichtsrechtlicher Kapitalkennzahlen) wurden bei der Schätzung der finanziellen Auswirkungen der Transaktion auf die CET1-Quote der RBC und die künftigen Run-Rate-Ergebnisse berücksichtigt. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen Dritter werden als angemessen und zuverlässig angesehen, jedoch übernimmt die RBC keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit dieser Informationen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich die RBC nicht, zukunftsgerichtete Aussagen - sei es in schriftlicher oder mündlicher Form -, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren. Informationen zur RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut, das mit einem zielorientierten und prinzipiengeleiteten Ansatz führende Leistungen erbringt. Unser Erfolg beruht auf unseren mehr als 105.000 Mitarbeitern, die ihre Kreativität und ihre Erkenntnisse einsetzen, um unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie mit Leben zu erfüllen, damit wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen und zum Wohlstand unserer Gemeinden beitragen können. Als Kanadas größte Bank und gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten der Welt verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse für unsere mehr als 19 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter rbc.com . Wir sind stolz darauf, durch Spenden, Investitionen in die Gemeinschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Mitarbeiter eine Vielzahl von Initiativen zum Wohle der Gemeinschaft zu unterstützen. Mehr dazu unter rbc.com/peopleandplanet . Informationen zu RBC Global Asset Management

RBC Global Asset Management (RBC GAM) ist die Vermögensverwaltungssparte der Royal Bank of Canada (RBC). RBC GAM ist ein Anbieter globaler Vermögensverwaltungsdienstleistungen und -lösungen für institutionelle Anleger, vermögende Privatkunden und Privatanleger über separate Konten, gepoolte Fonds, Investmentfonds, Hedgefonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) und spezielle Anlagestrategien. RBC Funds, BlueBay Funds, PH&N Funds und RBC ETFs werden von RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM Inc.) angeboten und über autorisierte Händler in Kanada vertrieben. Die RBC GAM-Unternehmensgruppe, zu der auch RBC GAM Inc. (einschließlich PH&N Institutional) gehört, verwaltet ein Vermögen von rund 834 Milliarden Dollar und beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Informationen zu Yarra Capital Management

Yarra Capital Management (Yarra) ist ein führender unabhängiger, aktiv verwaltender australischer Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von rund 18 Milliarden australischen Dollar. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet unter anderem eine Produktpalette mit fundamental ausgerichteten australischen Aktienprodukten an, bestehend aus Long-Only-Strategien mit konzentrierten Portfolios, die die gesamte Bandbreite des heimischen Marktes abdecken, sowie Anleihekompetenzen, die Kunden Zugang zu Kernlösungen in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Kredite und Multi-Asset-Anlagen bieten. Darüber hinaus bietet Yarra durch Partnerschaften mit anderen Fondsmanagern Zugang zu einer Reihe internationaler Aktienprodukte. Yarra bedient den australischen institutionellen und Privatkundenmarkt, und seine australischen Anlageprodukte sind von verschiedenen internationalen Märkten aus zugänglich, darunter Japan und Neuseeland. Weitere Informationen zu Yarra Capital Management finden Sie unter: https://www.yarracm.com/ . Medienkontakte

Lydia Cambata , Direktorin für Marke und Kommunikation, London, Vereinigtes Königreich +44(0) 7701 233 691

Miriam Sherkey , Senior Direktorin Kommunikation, Toronto, Kanada 416-875-4689 Ansprechpartner für Investoren

Asim Imran , Senior Vice President, Leiter Investor Relations, 416-955-7804 Fußnoten:

1 Yarra gewinnt die Auszeichnung "Fondsmanager des Jahres" 2 CET1 wird auf Grundlage der Richtlinie der OSFI zu den Kapitaladäquanzanforderungen (CAR) berechnet. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-royal-bank-of-canada-gibt-vereinbarung-zur-ubernahme-von-yarra-capital-management-bekannt-302933011.html



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