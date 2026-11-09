Bitcoin ist erneut kräftig unter Druck geraten und zeitweise bis auf 73.500 US$ gefallen. Damit erreicht der Kurs den tiefsten Stand seit August, während am Kryptomarkt gehebelte Positionen im Wert von über 1 Milliarde US$ liquidiert wurden. Doch der Rücksetzer hatte sich bereits angekündigt. Ist der Markt nach der Verkaufswelle bereit für eine Erholung? Bitcoin fällt auf 73.500 US$ - über 1 Milliarde US$ liquidiert Der Verkaufsdruck bei Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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