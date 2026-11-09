Die Rheinmetall-Aktie kommt nach dem heftigen Kurssturz kaum zur Ruhe. Eine erneute Prognosesenkung hat das Vertrauen vieler Anleger erschüttert, obwohl der Rüstungskonzern weiterhin kräftig wächst. Im Chart hat sich zudem eine größere Kurslücke gebildet, die bei einer Erholung zum nächsten Ziel werden könnte. Rheinmetall-Aktie nach Quartalszahlen weiter unter Druck Bei Rheinmetall hat sich die Stimmung an der Börse innerhalb weniger Tage massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de