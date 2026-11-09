Die TeamViewer-Aktie erlebt nach der jüngsten Enttäuschung rund um die Geschäftszahlen einen regelrechten Ausverkauf. Innerhalb weniger Wochen verloren die Papiere des deutschen Softwareunternehmens vom jüngsten Verlaufshoch bei rund 7,74 € bereits gut -36% an Wert. Erst am vergangenen Dienstag thematisierte mein Kollege Rudolf Schneider unter der Fragestellung "Was kommt jetzt?" den damals bereits erfolgten Kurseinbruch von -25%. Seither setzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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