Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG



09.11.2026 / 14:13 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2026 Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse; CFA

Q3-Zahlen durch anhaltende Marktschwäche belastet - Bereinigtes operatives Ergebnis nach 9M nahezu ausgeglichen



A.S. Création (AS) hat am 5. November 2026 die Q3-Mitteilung vorgelegt. Angesichts eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfeldes mit schwacher Baukonjunktur und geopolitischen Spannungen war der Umsatz auf Neunmonatsbasis rückläufig. Effizienzmaßnahmen hielten das bereinigte operative Ergebnis jedoch nahe der Gewinnschwelle.



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Umsatzdynamik im Q3 gebremst: Nach einem Rückgang von 7,1% yoy im ersten Quartal und einem Plus von 1,3% im zweiten Quartal sank der Konzernumsatz im dritten Quartal um 4,3% yoy. In den ersten neun Monaten 2026 ging der Umsatz damit um 3,7% yoy auf 77,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 80,8 Mio. EUR). Während der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe ein leichtes Wachstum verzeichnete, stand dem ein Umsatzrückgang im Segment Tapeten gegenüber. Regional belasteten vor allem rückläufige Umsätze in den westeuropäischen Märkten, während die Märkte außerhalb Westeuropas eine positive Entwicklung zeigten.



Rohertragsmarge verbessert, bereinigtes EBIT an der Gewinnschwelle: Die Rohertragsmarge stieg in den ersten neun Monaten um 0,7 Prozentpunkte auf 54,5% (Vj.: 53,8%). Treiber waren Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie die Ausrichtung auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle. Das berichtete EBIT belief sich auf -1,0 Mio. EUR und enthält einmalige Personalaufwendungen von 0,9 Mio. EUR für die Anpassung der Organisationsstruktur. Bereinigt um Sondereffekte lag das operative Ergebnis mit -0,04 Mio. EUR nahezu auf ausgeglichenem Niveau (Vj.: 0,8 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern belief sich auf -0,4 Mio. EUR (Vj.: 0,2 Mio. EUR). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag nach neun Monaten bei 4,3 Mio. EUR (Vj.: 5,6 Mio. EUR). Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem geringeren Ergebnis nach Steuern sowie einem niedrigeren Vorratsabbau.



Prognose bestätigt, unteres Ende der Spanne erwartet: Der Vorstand hat die Prognosekorridore für das Gesamtjahr bestätigt (Umsatz: 95 bis 110 Mio. EUR; bereinigtes EBIT: -1,5 bis +3,0 Mio. EUR; bereinigtes Ergebnis nach Steuern: -1,5 bis +2,0 Mio. EUR). Es wird jedoch erwartet, dass sich die Kennzahlen jeweils am unteren Ende der Spannen bewegen. Angesichts der schwachen Umsatzdynamik kann ein negatives bereinigtes EBIT zum Jahresende nicht ausgeschlossen werden, wenngleich die Gewinnschwelle das Ziel bleibt.



Fazit: Die Neunmonatszahlen von A.S. Création spiegeln das weiterhin schwierige konjunkturelle Umfeld wider. Dank einer verbesserten Rohertragsmarge und disziplinierter Kostenstrukturen hält das Unternehmen das bereinigte operative Ergebnis nahe der Gewinnschwelle. Im Rahmen der Strategie 'CREATE 2030' arbeitet AS mit Nachdruck an der Erschließung neuer Ertragspotenziale, unter anderem über den Ausbau des Digitaldrucks und die Weiterentwicklung des E-Commerce. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem auf 12,00 EUR reduzierten Kursziel.







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