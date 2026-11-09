Spätestens seit der Hitzewelle im Sommer ist klar: Wir müssen uns besser an den Klimawandel anpassen. Pläne dazu gibt es schon lange. Woran hapert es bei der Umsetzung? Bereits 2008 hat die damalige Bundesregierung eine Klimaanpassungsstrategie entwickelt. Seit zwei Jahren hat sie Gesetzescharakter. Sie schreibt unter anderem Ländern und Kommunen vor, den Klimawandel bei allen Planungen zu berücksichtigen. Was hat das Gesetz bisher bewirkt und wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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