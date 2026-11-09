Solana Prognose am 8. November, Chinas Zentralbank stoppt die SOL-Werbung und der Kurs klebt an der 200-Tage-Linie

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Die Solana Prognose bekommt an diesem Wochenende Gegenwind, mit dem kaum jemand gerechnet hat. Chinas Zentralbank hat die Werbung für Solana in Shanghai als illegale Finanzaktivität eingestuft und eine ganze Eventreihe gestoppt. SOL notiert mit rund 89 Dollar nur knapp über seiner 200-Tage-Linie, über der der Kurs seit dem 20. August jeden Tag geschlossen hat. Fällt diese Linie, rückt die Sommerzone zwischen 72 und 75 Dollar in den Blick. Hält sie dagegen, stellt sich eine ganz andere Frage. Wo liegen heute noch die großen Gewinne, die Solana einst so berühmt gemacht haben?

Solana Prognose und SOL Kurs aktuell, der China-Schock trifft auf die 200-Tage-Linie

Laut CryptoTicker bezeichnete ein Vertreter der chinesischen Zentralbank die Solana-Werbung in Shanghai am 6. November als illegale Finanzaktivität. Die Eventreihe Solana Accelerate China 2026 wurde gestoppt, und gegen die beteiligten chinesischen Dienstleister wird ermittelt. Für die Solana Prognose ist das vor allem ein Stimmungsrisiko.

Am Sonntagmorgen kostet SOL laut CoinGecko rund 88,96 Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent in 24 Stunden bei einem Börsenwert von etwa 52,6 Milliarden Dollar. Die 200-Tage-Linie verläuft bei etwa 89 Dollar, und die Tagesschlüsse am 5. und 6. November lagen nur knapp darüber. Den ersten Widerstand bildet die Zone zwischen 94,48 und 95,51 Dollar. Auch das Stablecoin-Angebot auf Solana sank binnen eines Monats um 1,6 Milliarden Dollar.

Für die Solana Prognose bleibt damit vor allem eine Rechnung entscheidend. Bei 52,6 Milliarden Dollar Börsenwert braucht schon ein Anstieg von gut 6 Prozent bis 94,48 Dollar rund 3,3 Milliarden Dollar. Der Weg zurück zum Rekord von 293,31 Dollar wäre ein Plus von etwa 230 Prozent. Die Gewinne, die Solana berühmt gemacht haben, gingen an Anleger, die schon in der kleinen Anfangszeit eingestiegen sind. Auf Solana selbst gibt es diesen kleinen Start heute vor allem noch bei Memecoins.

Anleger setzen bei Pepeto erneut auf den Mitgründer von Pepe, diesmal mit einem Scanner

Während SOL laut jeder Solana Prognose Milliarden für wenige Prozent braucht, steht Pepeto als Memecoin noch in seiner ersten Phase. Memecoin-Handel bewegt sich in Minuten, und bei diesem Presale finanzieren Käufer den Mitgründer von Pepe dabei, eine Sicherheitsprüfung für genau diese schnellen Trades zu bauen. Ein neuer Token kann rasant steigen und trotzdem ein Vertrag sein, der jeden Verkauf blockiert, sodass der Käufer auf Coins sitzen bleibt, die niemand abnimmt.

Der KI-Sicherheitsscanner von Pepeto soll genau das erkennen, bevor Geld fließt. Seine 42 Detektoren lesen den Vertrag und Live-Daten der Blockchain, danach läuft ein simulierter Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Chain. Der Käufer sieht am Ende einen Wert zwischen 0 und 100. Ein Beispiel-Honeypot erhielt nur 6 Punkte, weil sein Verkaufstest scheiterte, und so wurde eine Order über 1.850 Dollar blockiert und blieb sicher in der Wallet.

Der Scanner ist noch in Entwicklung, und den Testzugang sichern sich bislang privat nur Community-Mitglieder und große Investoren, neben PepetoSwap ohne Gebühren und einer Bridge für 0 Dollar. Ein Trader, den die Prüfung vor einem schlechten Token bewahrt, kommt für den nächsten Check zurück, und jeder dieser Checks läuft auf einer Plattform mit einem festen Angebot von 420 Billionen Token. Wer sich um die Sicherheit sorgt, findet eine klare Antwort, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde.

Doge, Shiba und Pepe haben aus wenigen hundert Dollar für manche ihrer frühesten Halter ein Vermögen gemacht, und der Mitgründer von Pepe baut nun dieses Projekt. Der Token kostet in dieser Phase 0,000000188 Dollar. Jede Phase endet, wenn ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und die nächste startet zu einem höheren Preis, sodass frühe Käufer schon vor dem Listing auf einem Preisvorteil sitzen können.

Fazit

Die Solana Prognose hängt an 3,3 Milliarden Dollar frischem Kapital und ruhigeren Nachrichten aus China, nur um die Zone bei 94,48 Dollar zurückzuerobern. Pepeto hat sich dagegen auf ein Team mit öffentlicher Memecoin-Bilanz gestützt und so mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Bei 52,6 Milliarden Dollar Börsenwert bleibt jede Solana Prognose bescheiden, während bei einem Presale dieser Größe weniger Kapital mehr bewegen kann. Der aktuelle Preis gilt nur für diese Phase und kommt nicht zurück, sobald sie endet. Wer jetzt kauft, sichert sich diesen Preis vor dem erwarteten Binance-Listing, während jeder weitere Tag Warten mehr für dieselben Token kosten kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose nach dem Eingriff aus China aus?

Die Solana Prognose bleibt angespannt, solange SOL unter 94,48 Dollar handelt und nur knapp über der 200-Tage-Linie nahe 89 Dollar liegt.

Was macht der KI-Scanner von Pepeto?

Der KI-Scanner von Pepeto prüft einen Token mit 42 Detektoren und einem simulierten Kauf und Verkauf, bevor Geld fließt, und vergibt einen Wert von 0 bis 100. Mehr dazu bietet die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.