Felixsee/Berlin (ots) -Im Saal saß die Familie: Bei der Premiere des Dokumentarfilms "Vergessene Gesichter: Otto Wallburg " im Berliner Kino Babylon war am 4. November auch François Wasserzug zu Gast. Der 83-jährige Enkel des Schauspielers war mit seiner Frau Héléne und weiteren Angehörigen aus Frankreich angereist. Unter den Gästen waren auch Vertreterinnen und Vertreter der niederländischen Botschaft. In den Niederlanden hatte Wallburg Zuflucht gefunden, ehe er 1944 deportiert und in Auschwitz ermordet wurde.Anfang der 1930er Jahre gehörte Otto Wallburg zu den beliebtesten Komikern des deutschen Kinos. In der Lausitz kennen viele Filmfreunde die Ufa-Komödie "Strich durch die Rechnung" (1932), die zum Teil auf der Radrennbahn in Forst gedreht wurde. Was aus Otto Wallburg wurde, der dort an der Seite von Heinz Rühmann spielte, wissen dagegen nur wenige. Dieser Frage geht der 41-minütige Film des FILM LAB Lausitz nach.Am Anfang stand eine E-MailFrançois Wasserzug war über eine Ausstellung auf das Filmmuseum Lausitz in Klein Loitz (Spree-Neiße) gestoßen und hatte dem Museum geschrieben. Daraus entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. Gemeinsam mit ihm wurde die Geschichte seines Großvaters aufgearbeitet. Der Film zeigt erstmals die Aufzeichnungen von Wallburgs Sohn Reinhard Wasserzug über die Jahre 1933-1938, die er in späteren Jahren im französischen Exil niederschreibt.Aus diesem Kontakt ging auch die Ausstellung "Unsichtbare Spuren" im Filmmuseum hervor. Sie erinnert an verfolgte Film- und Theaterkünstler mit Bezug zur Lausitz, die heute fast vergessen sind, unter ihnen Otto Wallburg und der in Calau geborene Schauspieler Joachim Gottschalk. Damit macht sie ein kaum bekanntes Kapitel Lausitzer Kulturgeschichte wieder sichtbar."Als François Wasserzug im Babylon seinen Großvater auf der Leinwand sah, war es ganz still im Saal. Für diesen Moment haben wir den Film gemacht. Erinnerung ist nichts Abstraktes. Sie hat ein Gesicht, eine Stimme, eine Familie." sagt Ariane Rykov Leiterin des Filmmuseums und Autorin des Drehbuchs.Der Film ist ein partizipatives Bildungsprojekt. Jugendliche aus Brandenburg haben seine Entstehung begleitet und an Kreativstationen im Museum einzelne Arbeitsschritte selbst mitgestaltet: Recherche, Texte und Erzählstränge sowie die Bildgestaltung für nachgestellte Szenen. Im Museumskino konnten auch die übrigen Besucher regelmäßig verfolgen, wie die Dreharbeiten in der Lausitz vorankamen. "Junge Menschen sollten nicht nur zuschauen, sondern selbst Hand anlegen", sagt Uwe Marcus Rykov. Ab 2027 will das FILM LAB Lausitz diese Arbeit in einer festen, generationenübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm fortsetzen.Drehbuch: Ariane Rykov · Regie: Uwe Marcus Rykov · Kamera und Producing: Mert Demir · Sprecherin: Chanty Loch · Sprecher: Eray von EgilmezLausitz-Premiere: Donnerstag, 19. November 2026, 18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr), Museum für Textil- und Industriegeschichte, Forst (Lausitz), mit anschließendem Filmgespräch.Über das Filmmuseum Lausitz e.V.Das Filmmuseum Lausitz in Klein Loitz (Gemeinde Felixsee) bewahrt und vermittelt Film- und Kulturgeschichte mit Bezug zur Lausitz. Mit dem FILM LAB Lausitz produziert der Verein eigene Dokumentarfilme und führt junge Menschen praxisnah an Recherche, Drehbuch und Filmgestaltung heran.Die Ausstellung "Unsichtbare Spuren"wird im Rahmen des Kulturplans Lausitz gefördert, der Film vom Brandenburger Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur über die Plattform Kulturelle Bildung. Ursprünglich war eine 20-minütige Kurzdokumentation geplant. Dank der Volksbank Stiftung und der Volksbank Spree-Neiße eG wurde daraus ein Film von 41 Minuten.Pressekontakt:Uwe Marcus Rykov · Filmmuseum Lausitz e.V. - FILM LAB LausitzReuthener Straße 38, 03130 Felixsee OT Klein LoitzTel. 0177 1369144 · schlosskleinloitz@gmail.com · www.schloss-klein-loitz.comOriginal-Content von: Filmmuseum Lausitz e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183149/6386994