Bad Wimpfen (ots) -- Branchenweite Benchmark: Lidl in Deutschland hebt bundesweit den internen Mindesteinstiegslohn zum 1. Dezember 2026 auf mindestens 16 Euro brutto pro Stunde an.- Attraktives Benefit- & Vorsorgepaket: Kolleginnen und Kollegen im teamlidl profitieren zudem von unbefristeten Arbeitsverträgen, sechs Wochen Urlaub pro Jahr, einem fünfprozentigen Personalrabatt auf den täglichen Einkauf in allen deutschen Filialen, betrieblicher Altersvorsorge sowie einem ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement mit Sport- und Präventionsangeboten.Bereits seit 2010 setzt Lidl auf einen eigenen Mindesteinstiegslohn und hat damit lange vor den gesetzlichen Vorgaben branchenweite Maßstäbe bei der übertariflichen Bezahlung gesetzt. Um den Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich verlässliche Sicherheit sowie echte Wertschätzung zu bieten, hebt der Lebensmitteleinzelhändler diesen Betrag nun erneut an. Ab dem 1. Dezember 2026 erhöht Lidl deutschlandweit den Mindesteinstiegslohn auf mindestens 16 Euro brutto pro Stunde. Damit liegt der Frische-Discounter über acht Prozent über dem ab Januar 2027 gesetzlichen Mindestlohn. Mit diesem Schritt festigt Lidl seine Position als einer der attraktivsten und verlässlichsten Arbeitgeber im deutschen Handel weiter."Eine faire Vergütung und gegenseitiger Respekt bilden das Fundament unserer Unternehmenskultur. Als verlässlicher Partner und attraktiver Arbeitgeber setzen wir klare Maßstäbe im Lebensmitteleinzelhandel: Mit der Erhöhung unseres Mindesteinstiegslohns auf mindestens 16 Euro brutto pro Stunde bieten wir neuen Kolleginnen und Kollegen vom ersten Arbeitstag an ein starkes Signal des Respekts und der Anerkennung für ihren täglichen Einsatz", betont Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Der Mindesteinstiegslohn richtet sich vor allem an Neueinsteiger, Aushilfen und ungelernte Kräfte. Er ist die garantierte Untergrenze innerhalb der gelebten Tarifpartnerschaft von Lidl: Der Lebensmitteleinzelhändler vergütet grundsätzlich nach den jeweiligen regionalen Tarifverträgen des Einzelhandels und stockt Gehälter, die rechnerisch darunter lägen, übertariflich auf mindestens 16 Euro auf. Um das faire Abstandsgebot zu wahren, steigen die Entgelte je nach Qualifikation, Betriebszugehörigkeit und Tarifstufe entsprechend weiter an - die große Mehrheit der Beschäftigten verdient somit spürbar mehr.Unabhängig zertifizierte LohngerechtigkeitDass faire Bezahlung bei Lidl nicht nur ein Versprechen ist, bestätigt auch eine unabhängige Zertifizierung: Das Fair Pay Innovation Lab (FPI) hat das Unternehmen mit der höchsten Auszeichnungsstufe als "Universal Fair Pay Leader" zertifiziert. Das Siegel belegt, dass in den Vergütungsstrukturen bei Lidl in Deutschland keine signifikanten Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern bestehen - gleiche und gleichwertige Arbeit wird ausnahmslos gleich entlohnt. Mit einem Gender Pay Gap von lediglich 2,1 Prozent belegt der Lebensmitteleinzelhändler diese gelebte Lohngerechtigkeit mit messbaren Fakten. Ergänzt wird diese faire Entgeltstruktur durch die konsequente Wahrung des Tarifabstandsgebots für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fachkräfte, deren Vergütung über die garantierte Untergrenze des Mindesteinstiegslohns hinaus verlässlich ansteigt.Attraktive Benefits und Mitarbeiter-RabattNeben dem überdurchschnittlichen Mindesteinstiegslohn bietet Lidl seinen Mitarbeitenden weitere attraktive Vorteile, darunter unbefristete Arbeitsverträge, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Zudem zahlt Lidl als einer der wenigen Händler eine tarifliche Altersvorsorge von 420 Euro im Jahr für Vollzeitkräfte.Um den variierenden Lebenshaltungskosten in Ballungsräumen Rechnung zu tragen, zahlt Lidl in ausgewählten Hochpreisregionen eine zusätzliche Standortzulage. Von dieser Regelung profitieren über 6.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bundesweit 232 Filialen und Logistikzentren.Seit dem ersten April 2026 erhalten alle unsere Mitarbeiter einen teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf in allen über 3.250 Lidl-Filialen. Das Wohlbefinden wird durch Angebote von Rückenkursen bis hin zu vergünstigten Sportmitgliedschaften gefördert. Das Institut EUPD Research hat im November 2025 unsere ganzheitliche und flächendeckende Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) mit dem Siegel 'Gesunder Arbeitgeber' gewürdigt - damit erhält Lidl als erstes Unternehmen diese Zertifizierung in den Bereichen 'Betriebliche Gesundheitsförderung' und 'Betriebliches Gesundheitsmanagement' über alle Standorte hinweg. Regelmäßige Prädikate wie beispielsweise die erneute Zertifizierung als "Top Employer" im Januar 2026 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fpm%2F58227%2F6196712&data=05%7C02%7C%7Cba9e7f3ceabe4438edd208de7945e131%7Cd04f47175a6e4b98b3f96918e0385f4c%7C0%7C0%7C639081538244555133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=97%2FSW10UuWpCpc6KYMexn1M%2B%2BCcOOHEznCaHAfuE%2F5s%3D&reserved=0) und die "Great Start!"-Zertifizierung des Instituts "Great Place to Work" (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fpm%2F58227%2F6223501&data=05%7C02%7C%7Cba9e7f3ceabe4438edd208de7945e131%7Cd04f47175a6e4b98b3f96918e0385f4c%7C0%7C0%7C639081538244585598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Mz3px4pdk3Txk6aGPPIUbHTSnWE%2FhFAQyU3b1JochOI%3D&reserved=0) für den Zeitraum 2026 /2027 unterstreichen unseren Anspruch, dauerhaft ein erstklassiges Arbeitsumfeld für alle Kollegen zu bieten. Dies bestätigt auch die Arbeitgeberbewertungsplattform "kununu", die Lidl in Deutschland auf Basis von über 14.000 Erfahrungsberichten mit dem Siegel "Top Company 2027" prämiert hat. Damit gehört das Unternehmen zu den am besten bewerteten fünf Prozent der Arbeitgeber auf der Plattform. Das Siegel ergänzt damit die bisherigen "kununu"-Prämierungen wie die Auszeichnungen "Most Wanted Employer" und "Top Rated 2026 Gehaltszufriedenheit".Lidl ist überzeugt, dass der Erfolg als Arbeitgeber auf der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Schaffung einer sicheren beruflichen Perspektive beruht. Denn wer einmal bei Lidl beschäftigt ist, bleibt es oft über einen längeren Zeitraum - so arbeitet jeder dritte Mitarbeiter bereits seit über zehn Jahren für den Lebensmitteleinzelhändler. Dies unterstreicht die Leitidee der Arbeitgebermarke: "Mehr als du siehst."Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6386992