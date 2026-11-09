Das Bundeskartellamt untersucht derzeit mögliche Wettbewerbsbeschränkungen bei Googles Kartendiensteangeboten für den Einsatz in In-Vehicle-Infotainment-Systemen von Personenkraftfahrzeugen. Nachdem Google im laufenden Verfahren angekündigt hat, sein Angebot in diesem Bereich neu aufzustellen, hat das Bundeskartellamt jetzt eine Marktbefragung gestartet, die klären soll, ob hierdurch mögliche Wettbewerbsbedenken ausgeräumt werden.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Digitale Kartendienste für Infotainment-Systeme in Fahrzeugen haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter fortentwickelt. Google spielt dabei eine wichtige Rolle. Entscheidend für den Wettbewerb ist, dass die Fahrzeughersteller frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen und deren Kartendienste nach ihren Bedürfnissen kombinieren können. Werden diese Möglichkeiten eingeschränkt, kann das den Wettbewerb zulasten anderer Kartendienstanbieter und damit letztlich das Angebot für Autofahrerinnen und Autofahrer beeinträchtigen."In dem Verfahren prüft das Bundeskartellamt zum einen, ob Google im Rahmen des kürzlich neu eingeführten Produkts Google Automotive SDK eigenständige Kartendienste nur gebündelt anbietet. Das an Fahrzeughersteller gerichtete Produkt umfasst insbesondere Kartendaten, die Suche nach sog. Points of Interest, Funktionen für Navigation sowie Echtzeitverkehrsinformationen. Im Raum steht, dass Google Nachfragern keine Möglichkeit gibt, diese Bestandteile einzeln zu beziehen, um sie mit Kartendiensten anderer Anbieter zu kombinieren. Von Google Automotive SDK zu unterscheiden ist das Angebot eigenständiger Kartendienste im Rahmen der Google Maps Platform. Das Bundeskartellamt prüft insoweit, ob dieses Angebot eine für Nachfrager im Automobilbereich gleichwertige Alternative zum Bezug einzelner Bestandteile des Google Automotive SDK darstellen kann.Zum anderen prüft das Bundeskartellamt, ob die konkrete Ausgestaltung der Google Maps Platform im Automobilbereich die Interoperabilität mit Kartendiensten anderer Anbieter erschwert.Die Untersuchung stützt sich maßgeblich auf die Befugnisse des Bundeskartellamtes nach den besonderen Missbrauchsvorschriften für Digitalkonzerne (§ 19a GWB).Google befindet sich in einem kontinuierlichen Dialog mit dem Bundeskartellamt über eine wettbewerbskonforme Ausgestaltung seiner Kartendienste. Das Unternehmen hat nun angekündigt, sein Angebot der Google Maps Platform im Automobilbereich unter der Bezeichnung Geo Cloud Automotive Program neu aufzustellen und zu standardisieren. Vor diesem Hintergrund ermittelt das Bundeskartellamt mit der jetzt gestarteten Marktbefragung, ob die in Prüfung befindlichen Wettbewerbsbedenken durch dieses neue Angebot ausgeräumt werden. Adressaten der Marktbefragung sind Fahrzeughersteller sowie andere Kartendiensteanbieter.Andreas Mundt: "Wir prüfen, ob die von Google angekündigten Änderungen geeignet sind, um wettbewerbliche Bedenken auszuschließen. Dafür sind noch zahlreiche, zum Teil sehr technische Einzelfragen zu klären. Mit der jetzt gestarteten umfangreichen Marktkonsultation wollen wir die dafür notwendigen Erkenntnisse gewinnen."Das Bundeskartellamt hat 2025 bereits die Verfahren "Google Automotive Services" und "Google Maps Platform" (siehe Pressemitteilung vom 9. April 2025) abgeschlossen. Das nun laufende Verfahren soll klären, ob über die in diesen Verfahren bereits abgestellten Verhaltensweisen hinaus spezifische Wettbewerbsbeschränkungen in Bezug auf Googles Kartendiensteangebote im Automobilbereich vorliegen.Betroffene Unternehmen, die nicht bereits angeschrieben wurden, haben die Möglichkeit, sich ebenfalls zu äußern. Sie können sich bei Bedarf an info@bundeskartellamt.bund.de wenden.