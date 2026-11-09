DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q *** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 8,4% 2. Quartal: 8,3% 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag *** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q 08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm/k.A. gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede *** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz *** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q *** 18:30 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede im International Center for Monetary and Banking Studies *** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede - DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q *** - CN/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: +126,9 Mrd USD zuvor: +133,5 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +36,1% gg Vj zuvor: +36,3% gg Vj Importe PROGNOSE: +34,0% gg Vj zuvor: +31,0% gg Vj - BE/Ecofin-Budgetberatungen, ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 08:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.