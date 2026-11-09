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Dow Jones News
09.11.2026 14:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q 
     (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q 
     (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 PK) 
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
     (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
  07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q 
     PROGNOSE:  8,4% 
     2. Quartal: 8,3% 
  07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag 
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 
  08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/k.A. gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/k.A. gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
*** 15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 16:50 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede 
*** 17:45 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei BoE-Konferenz 
*** 18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 18:30 CH/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede im International Center for 
     Monetary and Banking Studies 
*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede 
 
    - DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q 
***   - CN/Handelsbilanz Oktober 
     PROGNOSE: +126,9 Mrd USD 
     zuvor:  +133,5 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +36,1% gg Vj 
     zuvor:  +36,3% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +34,0% gg Vj 
     zuvor:  +31,0% gg Vj 
    - BE/Ecofin-Budgetberatungen, 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

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November 09, 2026 08:13 ET (13:13 GMT)

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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