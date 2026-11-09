Etliche Fachleute sehen KI als eine epochale Entwicklung, die Arbeitswelt und Gesellschaft fundamental verändern wird. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es laut Ifo eine erste auffällige Entwicklung. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in vielen Unternehmen geht nach Analyse des Ifo-Instituts mit schlechteren Jobchancen für Berufsanfänger einher. KI-bedingte Stellenstreichungen in großem Maßstab hingegen beobachten die Münchner Ökonomen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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