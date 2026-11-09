Bisher sind die KI-Funktionen auf Samsung-Smartphones gratis. Einem Bericht zufolge testet der Hersteller nun ein Bezahlmodell - samt Limits für die kostenlosen Funktionen. Samsung arbeitet offenbar an einem kostenpflichtigen Abo für seine KI-Funktionen auf Galaxy-Handys. Das berichtet das üblicherweise gut informierte Blog SammyGuru. Laut Insiderinfos gibt es bereits ein Angebot namens "Galaxy AI Premium", das derzeit in einem Early-Access-Programm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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