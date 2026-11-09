Intelligente Bewegungstechnologien im Praxiseinsatz erleben in Robotik, Industrie, Automobiltechnik und Computertechnik

GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen mit Schwerpunkt auf Flash-Speichern, 32-Bit-Mikrocontrollern (MCUs), Sensoren und Analogprodukten, stellt auf der electronica 2026 seine neuesten Embedded-Technologien und anwendungsorientierten Lösungen vor. Für das Unternehmen, das seine Präsenz in Europa weiter ausbaut, ist die Messe eine gute Gelegenheit, Kontakte zu Kunden und Partnern aus der Region zu pflegen und zu vertiefen. Darüber hinaus präsentiert GigaDevice Lösungen, mit denen es den sich wandelnden Anforderungen in der Industrieautomatisierung, Automobilelektronik und im Intelligent Computing begegnet.

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Experience Intelligent Motion at Electronica Munich

"Europa ist für GigaDevice ein wichtiger Markt mit hoher Nachfrage nach Innovationen in der Industrieautomatisierung und der Automobilelektronik", erklärt Dr. Reiner Jumpertz, Vice President und General Manager bei GigaDevice EMEA. "Auf der electronica 2026 freuen wir uns auf den Austausch mit Kunden und Partnern aus der gesamten Region. Wir möchten zeigen, wie unsere MCU- und Flash-Speichertechnologien dazu beitragen können, wachsende Anwendungsanforderungen zu erfüllen und neue Ideen auf den Markt zu bringen."

Embodied AI: Präzise und responsive Robotik

GigaDevice zeigt einen kollaborativen Sechs-Achs-Roboterarm, der von der GD32H77R-MCU angetrieben wird. Ihr Arm Cortex-M7-Kern mit einer Taktfrequenz von bis zu 600 MHz sorgt für eine leistungsstarke Gelenksteuerung in Echtzeit. Absolutwertgeber-Feedback und EtherCAT-basierte CoE-Kommunikation mit CiA-402-Antriebsprofilen unterstützen eine präzise Positionierung und koordinierte Bewegungsabläufe. Im Zusammenspiel mit einem Host-Controller für Bahnplanung, Teach-in und Playback sowie Systemüberwachung integriert die Lösung Funktionen wie Hindernisvermeidung, Kollisionsschutz und handgeführtes Teach-in. Damit eignet sie sich als Plattform für die Mensch-Roboter-Kollaboration, industrielle Montageaufgaben und die Entwicklung neuer Robotiklösungen.

Industrial Edge: Leistungsstarke Embedded-HMIs auf neuem Niveau

GigaDevice präsentiert drei GUI-Lösungen auf Basis des GD32H7 für anspruchsvolle eingebettete Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs). Die GD32H77x-basierte Qt-GUI-Display-Lösung nutzt Qt for MCUs und unterstützt so umfangreiche Widgets, mehrsprachige Eingabe, Multimedia und Datenvisualisierung in Echtzeit. Für reaktionsschnelle, hochauflösende Benutzeroberflächen kombiniert die LVGL-GUI-Display-Lösung mit GD32H77D-MCU hardwarebeschleunigte 2D-Grafik mit einer MIPI-DSI-Displayschnittstelle. Wie flexibel sich grafische Oberflächen mit Videowiedergabe, Audiodekodierung und anpassbaren Komponenten entwickeln lassen, zeigt die auf der MCU der GD32H7-Serie basierende emWin-GUI-Display-Lösung. Zusammen bieten die drei Lösungen Entwicklern vielfältige Möglichkeiten, funktionsreiche Benutzeroberflächen für Industrieanlagen und intelligente Geräte zu gestalten.

Automotive: Sicherere, intelligentere und besser vernetzte Fahrzeuge

GigaDevice stellt Automobilanwendungen vor, die von der Karosseriesteuerung über die Fahrzeugkonnektivität bis hin zu digitalen Anzeigeinstrumenten reichen. Das auf dem GD32A7 basierende Body Control Module (BCM) demonstriert die integrierte Steuerung der Fahrzeugelektronik einschließlich funktionaler Sicherheit und Informationssicherheit. Die GD32A714 Automotive 4G Telematics Box unterstützt Fernsteuerung, Diagnose und Over-the-Air-Updates (OTA) und verfügt über integrierte CAN-Kommunikation sowie Hardware-Sicherheitsressourcen. Ein gemeinsam mit FPT Software entwickeltes Motorrad-Kombiinstrument zeigt Fahrzeugdaten wie Geschwindigkeit, Batteriestatus und Temperatur in Echtzeit an und bietet zugleich Schnittstellen für die Integration in Fahrzeugsysteme. Die Demonstrationen veranschaulichen, wie sich das MCU-Portfolio von GigaDevice für den Automobilbereich in der Elektronik vernetzter Fahrzeuge einsetzen lässt.

Flash-Speicher: Leistungsstarke Basis für intelligente Anwendungen von Embedded-Systemen bis zum Rechenzentrum

Zuverlässige nichtflüchtige Speicher sind für zahlreiche intelligente Systeme unverzichtbar von Robotik und Industriesteuerung bis hin zu Fahrzeugelektronik und Rechenzentrumsplattformen. Das GD25/55-Flash-Speicher-Portfolio von GigaDevice unterstützt Codespeicherung, Systemstart und Firmware-Management in Embedded-Anwendungen. So können Entwickler den sich wandelnden Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Systemintegration gerecht werden. Intelligente Anwendungen kommen zunehmend sowohl am Netzwerkrand (Edge) als auch in rechenintensiven Umgebungen zum Einsatz. Für dieses breite Spektrum an Systemdesigns bietet GigaDevice vielseitige Speicherlösungen.

Auf der electronica 2026 möchte GigaDevice mit Kunden und Partnern aus ganz Europa ins Gespräch kommen, neue Anwendungsanforderungen erörtern und gemeinsam Innovationen in den Bereichen Industrie, Automobiltechnik und Intelligent Computing vorantreiben.

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