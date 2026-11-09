Berlin/Bonn (ots) -Nachdem die Unionsführung Ilse Aigner als Kandidatin für die Nachfolge im Amt des Bundespräsidenten nominiert hat, äußert sich Nina Warken, Chefin des Bundeskanzleramts, im phoenix-Interview: "Es macht uns als CDU, aber auch als Frauen in der CDU besonders stolz, dass das jetzt gelungen ist und dass es wieder einmal die CDU ist, die hier ein Zeichen setzt und eine Frau als Erste in ein Staatsamt bringt. Wir hatten die erste Bundeskanzlerin, jetzt die erste Bundespräsidentin." Dass die Wahl auf eine Frau aus den Reihen der CSU und nicht auf eine CDU-Politikerin fiel, liege nicht an fehlenden Köpfen in der CDU, sondern an Aigners Qualifikation: "Natürlich gab es da viele, an die man denken könnte. Aber jetzt haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, Ilse Aigner zu nominieren, weil sie eben vieles mitbringt, qualifiziert ist, Erfahrung hat, nah bei den Menschen ist und breit getragen wird - in der Mitte der Gesellschaft, denke ich, gut ankommt", sagt die Kanzleramtschefin. Die Bundespräsidentenwahl findet am 30. Januar statt.Aigner war bereits vor einigen Monaten vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vorgeschlagen worden. Die CDU habe sich mit ihrer Nominierung dennoch an den vereinbarten Zeitplan gehalten: "Wir hatten ein Verfahren vereinbart. Wir haben gesagt, es muss nach den Landtagswahlen in den Gremien beraten und beschlossen werden." Nach vielen Gesprächen sei es nun gelungen, "dass wir jetzt eine Kandidatin haben, die nicht nur von der Union, sondern auch von der SPD und möglicherweise von den Grünen getragen wird", so Warken.Das ganze Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6387036