Gold-Nachschub für die Mine: Neue Treffer bringen zwei weitere Jahre ins Spiel!

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Heliostar Metals meldet neue Bohrergebnisse aus der Goldmine San Agustin im mexikanischen Bundesstaat Durango. Flache, oxidische Goldmineralisierung außerhalb der bisherigen Reserven stützt nach Angaben des Unternehmens das Ziel, die Laufzeit der Mine um bis zu zwei Jahre zu verlängern. Im Mittelpunkt stehen die Corner-Erweiterung und die neu abgegrenzte Ostwand-Zone.

Heliostar Metals meldet neue Bohrergebnisse aus der Goldmine San Agustin im mexikanischen Bundesstaat Durango. Flache, oxidische Goldmineralisierung außerhalb der bisherigen Reserven stützt nach Angaben des Unternehmens das Ziel, die Laufzeit der Mine um bis zu zwei Jahre zu verlängern. Im Mittelpunkt stehen die Corner-Erweiterung und die neu abgegrenzte Ostwand-Zone.

Neue Zone direkt am Tagebau

An der Ostwand des bestehenden Tagebaus stießen die Bohrungen unmittelbar von der Oberfläche an auf breite mineralisierte Abschnitte. Ein Bohrloch ergab 100,6 Meter mit 0,42 Gramm Goldäquivalent je Tonne, ein weiteres 94,5 Meter mit 0,33 Gramm je Tonne. Hinzu kam ein 24,4 Meter langer Abschnitt mit ungekappten 3,44 Gramm Goldäquivalent je Tonne ab 105,2 Metern Bohrlochlänge. Nach Kappung hoher Einzelgehalte weist Heliostar für diesen Abschnitt 0,75 Gramm Goldäquivalent je Tonne aus. Goldäquivalent rechnet die Gold- und Silbergehalte anhand angenommener Metallpreise und metallurgischer Ausbringungsraten in einen gemeinsamen Goldvergleichswert um. Heliostar zufolge erstrecke sich die Mineralisierung an der Ostwand rund 150 Meter östlich über die derzeitige Reserve hinaus. Strukturen im Gestein und Kontakte zwischen Intrusivgestein und Sedimenten hätten die Verteilung des Goldes beeinflusst.