Mit einer Investition von 5 Mio. EUR stärkt das Unternehmen seine Kapazitäten in der Fermentation und der nachgelagerten Prozessverarbeitung

ALBANY, New York, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global Inc. (Curia), ein weltweit tätiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), hat heute den Abschluss einer Investition in Höhe von 5 Mio. EUR am spanischen Standort León bekannt gegeben. Das Projekt umfasst den Aufbau einer neuen Anlage für Präzisionsfermentation zur Unterstützung von Entwicklungs- und Scale-up-Prozessen. Dafür werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen und die Versorgungsinfrastruktur am Standort modernisiert.

Im Rahmen des Projekts errichtete Curia eine neue Anlage, die sowohl mit Fermentationstechnik für die Upstream-Verarbeitung (USP) als auch mit Anlagen für die nachgelagerte Prozessverarbeitung (Downstream Processing, DSP) ausgestattet ist. Damit lassen sich die Produktionsabläufe gezielt optimieren. Um den Betrieb des neuen Produktionsgebäudes umfassend sicherzustellen, wurden außerdem wichtige Versorgungssysteme installiert. Die Modernisierungen gewährleisten eine zuverlässige Versorgung der Produktionsbereiche mit den erforderlichen Medien und Energien. Durch die Installation neuer Anlagen wird die Produktionskapazität des Standorts auf 58.000 Liter erhöht.

"Curia möchte seine Kunden mit zuverlässigen und effizienten Produktionslösungen sowie flexiblen Kapazitäten unterstützen, die mit den Anforderungen ihrer Entwicklungsprogramme mitwachsen", so Jamie Grabowski, President of R&D bei Curia. "Durch die gezielte Erweiterung unserer Anlagenkapazitäten und die Modernisierung der wesentlichen Versorgungssysteme schaffen wir am Standort León eine solide Grundlage für dauerhaft leistungsfähige Produktionsabläufe."

Der Standort von Curia in León ist auf die biotechnologische Entwicklung, die Fermentationsproduktion und die nachgelagerte Prozessverarbeitung für Kunden aus der Pharma-, Kosmetik-, Agrar- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Die Erweiterung unterstreicht Curias kontinuierliches Bestreben, das eigene Produktionsnetzwerk weiter auszubauen und die Standorte gezielt auf die sich wandelnden Anforderungen der Kunden auszurichten. Im Mittelpunkt stehen dabei zuverlässige Betriebsabläufe und höchste Qualitätsstandards.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit einem integrierten Netzwerk aus mehr als 20 Standorten weltweit und über 3.000 Mitarbeitern, das biopharmazeutische Kunden von der Entdeckung bis zur Markteinführung unterstützt. Unser Leistungsspektrum umfasst kleine Moleküle, generische Wirkstoffe und Biologika, wobei wir über Fachkompetenz in den Bereichen Zulassungsunterstützung, analytische Dienstleistungen sowie die Herstellung von Wirkstoffen und die sterile Abfüllung und Verpackung verfügen. Curia wurde 1991 als Albany Molecular Research, Inc. (AMRI) gegründet und baute sein Fundament auf wissenschaftlicher Innovation auf. Das Unternehmen war ursprünglich für die Entdeckung und Entwicklung des pharmazeutischen Wirkstoffs in Allegra bekannt. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir unsere Kompetenzen und unsere globale Präsenz durch strategische Übernahmen ausgebaut, darunter Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma und Ragactives. Heute arbeitet Curia eng mit seinen Kunden zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Medikamenten zu beschleunigen und so dazu beizutragen, dass Patienten lebensverändernde Therapien erhalten. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.

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