Hamburg (ots) -Während der E-Commerce im November traditionell stark auf kurzfristige Rabattaktionen und Preisnachlässe fokussiert ist, setzt die Duftmarke Kazaar Fragrances in diesem Jahr auf ein interaktives Einkaufserlebnis. Kazaar ergänzt die klassischen Mechanismen des "Black Month" und investiert 150.000 Euro in einen Gamification-Ansatz: Anstelle rein prozentualer Nachlässe läuft vom 1. bis zum 30. November 2026, 23:59 Uhr, ein integriertes, digitales Rubbellos-System im Onlineshop. Als Hauptgewinn wartet ein fabrikneues Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet mit einem Fahrzeugwert inklusive Sonderausstattung von rund 90.000 Euro, begleitet von mehr als 1.200 Flakons aus dem Kazaar-Sortiment.Gamification direkt im CheckoutDas digitale Rubbellos-System belohnt Einkäufe während des gesamten Aktionsmonats: Regulär erhalten Kundinnen und Kunden pro volle 20 Euro Warenwert ein digitales Los direkt im Checkout, an ausgewählten Aktionstagen gibt es bereits pro volle 10 Euro Warenwert ein Los. Das Ergebnis wird unmittelbar nach Kaufabschluss visualisiert, was den Einkaufsprozess um ein spielerisches Element erweitert und eine Alternative zu herkömmlichen Zugabenstaffeln darstellt.Hauptgewinn im Wert von rund 90.000 EuroDas Highlight des Preispools ist das Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Cabriolet. Kazaar hat das Fahrzeug bei Nord-Ostsee Automobile in Hamburg erworben. Flankiert wird der Hauptgewinn von über 1.200 Düften aus dem Kazaar-Sortiment, die als Sofortgewinne über den gesamten Aktionsmonat ausgeschüttet werden.Die Gewinnerin bzw. der Gewinner des Fahrzeugs wird in der ersten Dezemberwoche 2026 vom Kazaar-Team per E-Mail und Telefon benachrichtigt. Die Übergabe erfolgt bei Nord-Ostsee Automobile in Hamburg. Die Kosten für Überführung und Zulassung sowie eine anfallende Schenkungsteuer übernimmt Kazaar Fragrances.Timing und Phasen über alle November-Shopping-PeaksDie Kampagne spannt den Bogen über alle wesentlichen Shopping-Höhepunkte des Monats - vom Singles Day über die Black Week bis hin zum Black Friday - und endet am 30. November 2026 um 23:59 Uhr. Begleitet wird die Initiative durch Instagram-Kooperationsbeiträge sowie eine Onsite-Präsenz, um im Peak-Monat Vertrauen zu schaffen und neue Kundengruppen an die Marke heranzuführen.Teilnahmebedingungen und Gewinnspiel-Informationen\u25cf Veranstalter: Aurelius Projects Ltd., Betreiberin von Kazaar Fragrances, Morton House, Government Road, Charlestown, Nevis\u25cf Teilnahmezeitraum: 01.11.2026 - 30.11.2026, 23:59 Uhr\u25cf Teilnahmegebiet: Europa\u25cf Teilnahme: pro volle 20 Euro Warenwert ein digitales Los (an ausgewählten Aktionstagen pro volle 10 Euro)\u25cf Vergabe des Hauptgewinns: Benachrichtigung in der ersten Dezemberwoche 2026 per E-Mail und Telefon; Übergabe bei Nord-Ostsee Automobile in Hamburg; Überführung, Zulassung und Schenkungsteuer übernimmt Kazaar Fragrances\u25cf Retouren: Im Falle einer Retoure verfallen bereits aufgerubbelte Lose sowie daraus resultierende Gewinnansprüche ersatzlos.Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://kazaarfragrances.com/explain-giveawayÜber Kazaar FragrancesKazaar Fragrances stellt seit 2020 Duftzwillinge her, die nach Unternehmensangaben in der Schweiz produziert werden. Mit der Mission "Zahle für den Duft und nicht für die Marke!" bietet Kazaar eine Alternative zum etablierten Preisgefüge der Parfumindustrie. Betreiberin von Kazaar Fragrances ist die Aurelius Projects Ltd. mit Sitz in Charlestown, Nevis. Weitere Informationen unter: kazaarfragrances.comPressekontakt:press@kazaarfragrances.comOriginal-Content von: Kazaar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183874/6387066