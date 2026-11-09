Die Alte Leipziger hat ihre neue Produktfamilie zur Altersvorsorgereform präsentiert. Unter dem Namen ALfonds-Plus führt der Versicherer Anfang Januar 2027 drei neue Produkte auf dem Markt ein. Die Alte Leipziger Lebensversicherung hat eine neue Produktfamilie für die staatlich geförderte private Altersvorsorge vorgestellt. Unter dem Namen ALfonds-Plus wird der Versicherer zum 01.01.2027 drei neue Produkte auf dem Markt starten. In der neuen Förderwelt führt die Alte Leipziger ihre Fondsrenten-Tradition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact