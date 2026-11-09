Die BRANDCONSULT GmbH, Anbieter für betriebliche Versorgungslösungen, beruft Sven Prang zum neuen Vertriebsleiter. Der bAV-Experte soll den Vertrieb des Maklerhauses strategisch weiterentwickeln. Sven Prang wird neuer Vertriebsleiter bei der BRANDCONSULT GmbH, Spezialist für betriebliche Versorgungslösungen. Seit dem 02.11.2026 übernimmt er demnach die Führung des bundesweiten Vertriebsteams. Prang wird Nachfolger von Anselm Afendulidis, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact