XRP Prognose am 8. November 2026, hält der XRP Kurs nach der Swell-Rede von Garlinghouse die 1,15 Dollar?

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Die XRP Prognose steht vor einer harten Probe, denn XRP notiert bei rund 1,16 Dollar und hat in nur einem Monat etwa 20 Prozent verloren. Innerhalb von 24 Stunden wurden Long-Positionen im Wert von 9,27 Millionen Dollar zwangsgeschlossen, während Wetten auf fallende Kurse kaum betroffen waren. Gleichzeitig nannte Ripple-Chef Brad Garlinghouse XRP auf der Swell 2026 den Nordstern seines Unternehmens. Steht XRP damit kurz vor einer Wende, oder droht der Rutsch unter 1,15 Dollar? Und wohin fließt das Geld der Anleger, die auf die nächste XRP Prognose nicht mehr warten wollen?

XRP Prognose nach der Swell 2026, Liquidationen drücken den XRP Kurs an die letzte Unterstützung

Garlinghouse stellte sich am 7. November zwar klar hinter XRP, doch eine neue Zusage mit Zeitplan oder konkretem Ziel blieb aus, und genau das belastet die XRP Prognose. Am letzten Handelstag flossen zudem keine neuen Gelder in die XRP-ETFs.

Laut CoinGecko handelt XRP um 1,16 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von etwa 73,8 Milliarden Dollar und damit rund 66 Prozent unter dem Rekordhoch. Daten von Coinglass zeigen 9,57 Millionen Dollar an Liquidationen in 24 Stunden. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 1,15 Dollar, und ein Bruch könnte den Weg Richtung 1,00 Dollar öffnen, während erst ein Ausbruch über 1,20 Dollar einen neuen Aufwärtstrend signalisieren würde.

Für die XRP Prognose bedeutet das eine nüchterne Rechnung, denn schon der Schritt auf 1,20 Dollar braucht rund 2,5 Milliarden Dollar frisches Kapital, eine Rückkehr auf 1,65 Dollar sogar mehr als 30 Milliarden Dollar. Die größten Gewinne mit XRP machten deshalb jene Käufer, die eingestiegen waren, bevor große Unternehmen und Fonds den Token überhaupt hielten.

Warum große Investoren die Bridge von Pepeto schon vor dem Listing testen

Diese frühe Phase ist bei XRP vorbei, doch sein Grundversprechen, Geld schnell und günstig zu bewegen, ist zwischen Blockchains bis heute ungelöst, denn die meisten Bridges verlangen noch immer 15 bis 50 Dollar pro Transfer. Genau an dieser Kostenlücke setzt Pepeto an, ein Meme Coin im Presale, dessen Team eine Bridge ohne Transfergebühr für fünf Blockchains entwickelt. Für alle, die eine XRP Prognose suchen, steht Pepeto damit in der frühen Phase, in der bei XRP einst die größten Gewinne entstanden, und große Investoren testen die Bridge bereits privat.

Wer seine Coins jede zweite Woche bewegt, kommt auf 26 Transfers im Jahr und zahlt bei anderen Bridges dafür zwischen 390 und 1.300 Dollar. Bei Pepeto fällt im selben Jahr nur die Netzwerkgebühr an, auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Die Coins werden auf einer Chain gesperrt und in weniger als 60 Sekunden auf der nächsten erzeugt, und ein fehlgeschlagener Transfer schickt sie zurück. In derselben privaten Testphase laufen die Börse PepetoSwap mit 0,00 Prozent Gebühr und ein KI-Scanner mit 42 Detektoren.

Für die Sicherheit der Käufer ist entscheidend, dass SolidProof den gesamten Code des Token-Vertrags geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale gestartet ist. Geleitet wird der Bau von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe. Der Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar angezogen, und wer erst einsteigt, wenn die Schlagzeilen kommen, zahlt in der Regel schon einen höheren Stufenpreis.

Der aktuelle Stufenpreis von 0,000000188 Dollar steigt jedes Mal, wenn eine Stufe ausverkauft ist, und nach dem Presale wird ein Listing bei Binance erwartet. Spannend wird der Vergleich der Größen, denn die Presale-Summe steht den rund 30 Milliarden Dollar gegenüber, die XRP für seine nächsten 42 Prozent braucht. Jeder neue Dollar bewegt die kleine Basis von Pepeto daher deutlich stärker, als er den Kurs von XRP bewegen kann.

Fazit

Die XRP Prognose hängt nach der Swell-Rede an der Marke von 1,15 Dollar, während Pepeto in denselben Wochen Stufe um Stufe Kapital eingesammelt hat. Im April 2025 fiel XRP im Zoll-Ausverkauf auf rund 1,65 Dollar und stieg bis Juli auf 3,65 Dollar, aus 1.000 Dollar wurden so etwa 2.200 Dollar. Eine Verdopplung ab 1,16 Dollar bräuchte heute rund 74 Milliarden Dollar. Das Geld, das in der Angstphase in Pepeto fließt, sichert sich dagegen einen Stufenpreis, den keine XRP Prognose bei dieser Größe mehr bieten kann. Dieser Preis gilt nur bis zur nächsten ausverkauften Stufe, und wer jetzt vor dem erwarteten Binance-Listing einsteigt, könnte genau den Abstand zwischen Presale-Preis und Börsenpreis mitnehmen, den spätere Käufer bezahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für die kommenden Tage?

Die XRP Prognose hängt an der Unterstützung bei 1,15 Dollar. Hält sie, ist ein Anstieg auf 1,20 Dollar möglich, fällt sie, rückt 1,00 Dollar in den Blick.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Meme-Token im Presale mit gebührenfreier Bridge für fünf Chains. Die Teilnahme läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.