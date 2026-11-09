Dortmund (ots) -Nachdem es bei der Eröffnung eines neuen Döner-Ladens in Dortmund zu chaotischen Szenen gekommen ist, bei denen auch Polizistinnen und Polizisten angegriffen wurden, hat sich der Betreiber des Dönerladens Mustafa Hilal im WDR-Interview entschuldigt:"Entschuldigung von ganzem Herzen, dass das so weit gekommen ist und in nächster Linie direkt danke, dass die (die Polizeibeamten) für uns da waren und dass sie das eigentlich relativ schnell in Griff bekommen haben."Grundsätzlich stehe er hinter der Idee einer solchen Promoaktion zur Eröffnung eines neuen Ladens, er habe sowas in der Vergangenheit öfter gemacht:"Ich find die Aktion nicht doof, ich find es doof, wie es gelaufen ist. Wir haben Sicherheitsdienst hier gehabt, die aber irgendwie irgendwann total überfordert waren. Nicht, weil die das nicht drauf haben, die machen das ja öfter. Aber es wurde irgendwann gefährlich. Die Jungs, die haben mir gefährliche Sachen gemacht, diese Kinder in Anführungsstrichen. Und das hat dazu geführt, dass die Polizei beigerufen werden musst."Auf die Frage, ob er in Zukunft etwas anders machen würde, sagte Hilal, er würde sowas in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr machen, "oder die Anzahl begrenzen - auf 100 Leute oder noch mehr Sicherheitsdienst."Er wollte eigentlich einen guten Tag für alle Beteiligten: "Gute Stimmung, dass Leute ganz viel Döner essen können und dass Dortmund uns kennenlernt. Das war es eigentlich."Die Zitate sind unter Quellennennung WDR ab sofort frei zur Veröffentlichung.Pressekontakt:WDR Newsroomnewsroom-jetzt@wdr.de0221 / 220 8787Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6387095