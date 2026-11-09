Frankfurt/Main (ots) -Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen, stärkt sein europäisches Straßennetzwerk mit einem neuen Standort im unterfränkischen Alzenau.Das neue Road Hub liegt im Industriegebiet Süd B30. Die Bestandsimmobilie wurde mit zusätzlicher Sortiertechnik ausgestattet und wird insbesondere für den Umschlag von Fracht- und Massensendungsgeschäften genutzt. Der Standort umfasst rund 15.500 Quadratmeter Lagerfläche, verfügt über 32 Verladetore, Stellplätze für 50 Trailer sowie moderne Sortier- und Umschlagtechnik für Fracht-, Sperrgut- und Paketsendungen. Gleichzeitig trägt er dazu bei, die Abläufe im europäischen Straßennetzwerk von FedEx weiter zu optimieren. Außerdem entstehen rund 85 neue Arbeitsplätze in der Region."Die Eröffnung unseres Standorts in Alzenau unterstreicht unser fortwährendes Engagement, das Wachstum unserer Kunden in Deutschland und Europa zu unterstützen", so Boris Stoffer, Managing Director Network Operations Deutschland für FedEx. "Durch die Stärkung unseres Straßennetzwerks schaffen wir eine noch bessere Vernetzung sowie mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit für Unternehmen. Diese Investition stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden den Zugang zu neuen Geschäftsmöglichkeiten zu erleichtern."Alzenau liegt im Rhein-Main-Gebiet östlich von Frankfurt am Main und verfügt über eine sehr gute Anbindung an die wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands. Die Nähe zu bestehenden Standorten von FedEx sowie die direkte Anbindung an die Autobahnen A3 und A45 machen den Standort zu einem wichtigen Knotenpunkt für nationale und internationale Verkehre."FedEx ist für Unternehmen jeder Größe ein starker Partner mit einem integrierten Luft- und Straßennetzwerk, umfassender Logistik- und Zollexpertise und mehr als 50 Jahren Erfahrung im globalen Transport", sagt Stefan Dries, Vice President Ground Operations Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux bei FedEx. "Dank unseres Netzwerks und unseres umfassenden Serviceportfolios, das von Paket- bis zu Frachtsendungen reicht, sind wir bestens positioniert, sowohl B2B-Kunden - einschließlich Branchen wie beispielsweise Healthcare oder Automotive - als auch das Segment des hochwertigen B2C-E-Commerce zu unterstützen. So helfen wir Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken."Die Inbetriebnahme des Standorts in Alzenau erfolgt rechtzeitig zum Start des Jahresendgeschäfts, das traditionell von mehr Volumen und weltweiten Handelsevents wie Black Friday und Cyber Monday geprägt ist.Als verlässlicher Partner für Kunden aus den Bereichen B2B und "high value"-E-Commerce bietet FedEx für den nationalen und internationalen Versand sowohl schnelle Express-Services als auch Economy-Optionen. Das Unternehmen investiert gezielt in moderne Infrastruktur und Digitalisierung, um Prozesse zu optimieren und gleichzeitig den Service für seine Kunden zu verbessern.Die Investition in Alzenau ist Teil der kontinuierlichen Netzwerkoptimierung von FedEx in Europa. Zusammen mit dem Standort in Alzenau verfügt FedEx in Deutschland über vier Road Hubs. Die anderen Road Hubs befinden sich in Hannover, Nürnberg und Wiesbaden. Alle Standorte sind an das europäische Straßennetzwerk von FedEx angeschlossen, das 700 Standorte sowie die Luftdrehkreuze von FedEx in 45 Ländern miteinander verbindet. Es bietet Kunden damit Zugang zu einem der größten und schnellsten Straßennetzwerke in Europa für den Paket- und Frachtversand.Neben den vier Road Hubs hat FedEx in Deutschland rund 40 Standorte, die für die Zustellung und Abholung von Pakten und Fracht im Nahverkehr zuständig sind. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Deutschland sieben Luftfrachtstandorte, die an das internationale Luftnetzwerk von FedEx angebunden sind. Der größte dieser Standorte ist in Köln, an dem über 900 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die weiteren Standorte sind Stuttgart, München, Berlin, Nürnberg, Frankfurt und Hannover.Über Federal Express CorporationFederal Express Corporation ist das weltweit größte Express-Transportunternehmen und bietet den schnellen und zuverlässigen Versand in mehr als 220 Länder und Regionen. Das Unternehmen nutzt sein globales Luft- und Straßennetzwerk, um zeitkritische Sendungen zu einem festgelegten Zeitpunkt und Datum zuzustellen.Pressekontakt:Lorenz EngelhardtEmail: lorenz.engelhardt@edelman.comOriginal-Content von: FedEx - Federal Express Europe Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55546/6387092