Hiermit berufen wir eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Sie findet am Donnerstag den 17.12.2026 am Sitz der Gesellschaft, Ludwigstr. 14, Herderhaus 2. Stock, um 09.00 Uhr statt.

Anlass der Einberufung:

Ein Aktionär hat gegen die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. August 2026 gefassten Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 2. Entlastung des Vorstands, 3. Entlastung des Aufsichtsrats, 4. Wahl des Aufsichtsrats und 5. Wahl des Abschlussprüfers Anfechtungsklage gemäß § 246 AktG beim Landgericht München I, 5 HK O 9758/26 erhoben.

Zur Vermeidung längerer Rechtsunsicherheit und zur Klärung der Rechtslage sollen die betreffenden Beschlüsse - unabhängig vom Ausgang des anhängigen Verfahrens - in dieser außerordentlichen Hauptversammlung erneut gefasst werden.

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