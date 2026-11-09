Aktienkurs halbiert, Nebius Group als Turnaround Kandidat

Bei Nebius liegen Nervosität und Hoffnung eng beieinander. Die Aktie des Amsterdamer KI-Infrastrukturanbieters schloss am Freitag bei 129,49 Dollar und gewann 7,6 Prozent. Zuvor hatte der Titel binnen einer Woche zeitweise rund ein Viertel seines Werts verloren. Auslöser waren Finanzierungszweifel und Sorgen über verzögerte Kapazitäten. Nun richtet sich alles auf Donnerstag. Dann legt Nebius seine Zahlen für das dritte Quartal vor.

Die Erwartungen sind hoch. Analysten rechnen im Mittel mit einem Umsatz von rund 907 bis 928 Millionen Dollar nach 582,3 Millionen Dollar im Vorquartal. Erwartet wird ein Verlust von rund 0,70 Dollar je Aktie. Schon im zweiten Quartal hatte Nebius das extreme Wachstumstempo bestätigt. Der Umsatz sprang um 454 Prozent und das bereinigte EBITDA drehte von einem Verlust von 21 Millionen Dollar auf einen Gewinn von 236,2 Millionen Dollar. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 190,4 Millionen Dollar.

Das Geschäftsmodell trifft den Kern des KI-Booms. Nebius baut eine spezialisierte Cloudplattform für Training, Entwicklung und Betrieb künstlicher Intelligenz. Kunden mieten Grafikprozessoren ohne eigene Rechenzentren errichten zu müssen. Im zweiten Quartal schloss der Konzern vier Großaufträge mit einem durchschnittlichen Vertragswert von mehr als einer Milliarde Dollar ab. Vorauszahlungen sollen 50 bis 60 Prozent der Investitionen abdecken. Nebius investiert Milliarden in Rechenzentren, Stromanschlüsse und Grafikprozessoren. Verzögerungen bei Genehmigungen oder Netzanschlüssen könnten Umsätze verschieben. Anleihen und Aktienausgaben erhöhen zugleich das Verwässerungsrisiko. Hinzu kommt die Abhängigkeit von Großkunden und Nvidia. Operativ spricht die Nachfrage weiter für den Konzern. Bei einer Auktion lag der erzielte Preis für Blackwell-Rechenleistung 15 Prozent über dem bisherigen Höchstwert. Für kurze Vertragslaufzeiten sieht Nebius Erlösmöglichkeiten von 40 bis 50 Millionen Dollar je Megawatt. Entscheidend ist, ob der Ausbau mit der Nachfrage Schritt hält. Die Analysten bleiben mehrheitlich positiv aber die Unsicherheit ist enorm. Von 19 Experten raten 15 zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 233,71 Dollar und damit etwa 80 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs. Citigroup senkte ihr Ziel Anfang November von 324 auf 265 Dollar und bestätigte dennoch die Kaufempfehlung. Piper Sandler reduzierte sein Ziel auf 185 Dollar. Die Spanne von 84 bis 410 Dollar zeigt die breite Risikowahrnehmung.

Nebius Group N.V. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 09.11.2021- 09.11.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ARIVA.DE

Charttechnisches Bild

Charttechnisch hat der Abverkauf deutliche Spuren hinterlassen. Der Kurs von 129,49 Dollar liegt rund 38,7 Prozent unter der 100-Tage-Linie bei 211,26 Dollar und 27,4 Prozent unter der 200-Tage-Linie bei 178,38 Dollar. Damit ist der mittelfristige Aufwärtstrend klar gebrochen. Die erste Unterstützung wartet zwischen 105 und 115 Dollar. Bis zur Unterkante entspräche das einem weiteren Rückgang von rund 18,9 Prozent.

Fällt auch diese Zone rückt der Bereich zwischen 75 und 80 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet das Band von 135 bis 140 Dollar die erste Hürde. Ein Ausbruch könnte eine Erholung bis 160 oder 165 Dollar auslösen. Dort wartet der nächste Widerstand bevor die 200-Tage-Linie wieder relevant wird. Solange Nebius unter 140 Dollar und beiden Durchschnittslinien notiert bleibt die Bewegung technisch eine Gegenreaktion im übergeordneten Abwärtstrend.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Nebius Group N.V.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Nebius Group N.V. UN2N6L 1,58 86,397265 USD 97,196923 USD 3 Open End Nebius Group N.V. UR2GNN 0,50 97,191602 USD 110,147243 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2026; 15:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Nebius Group N.V.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Nebius Group N.V. UR1W4C 17,88 172,661493 USD 161,87015 USD -3 Open End Nebius Group N.V. UR1W4E 5,52 155,390554 USD 142,446521 USD -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.11.2024; 15:00 Uhr

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