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LINXAI Robotics holt Gold und zwei Bronzemedaillen beim ersten CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb



09.11.2026 / 15:40 CET/CEST

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PEKING, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Der erste CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb wurde am 2. November abgeschlossen. LINXAI Robotics sicherte sich eine Gold- und zwei Bronzemedaillen in der Kategorie der Laufroboter. Gemeinsam mit Unitree Technology belegte LINXAI bei allen Beinwettbewerben die ersten drei Plätze. Detaillierte Wettbewerbsergebnisse und Roboterspezifikationen finden Sie unter https://www.linxairobotics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@linxai-tech.com LINXAI setzte seine Schwerlast-Laufroboter D50 ein und erreichte damit Folgendes: Goldmedaille, Laufwettbewerb mit Beinlasten: D50 Point-Foot absolvierte die 3,3 km lange Strecke in 1:51:29 mit der perfekten Punktzahl von 400 Punkten.

D50 Point-Foot absolvierte die 3,3 km lange Strecke in 1:51:29 mit der perfekten Punktzahl von 400 Punkten. Bronzemedaille, Laufwettbewerb mit Beinlasten: D50 WS Wheel-Legged, das einzige medaillengewinnende Fahrzeug mit Rädern und Beinen in der Kategorie der Fahrzeuge mit Beinen.

D50 WS Wheel-Legged, das einzige medaillengewinnende Fahrzeug mit Rädern und Beinen in der Kategorie der Fahrzeuge mit Beinen. Bronzemedaille, Beinschnelllauf: D50 Point-Foot absolvierte die 3,9 km lange Strecke in 1:00:45. Für den Wettkampf wurden die ursprünglichen, alten Kletterpfade des Berges Tai genutzt. Der tragende Bereich umfasste über 2.100 verwitterte Steinstufen und fünf Materialverladepunkte, wobei Lasten bis zu 66 kg erreicht wurden, um die Notfallversorgung zu simulieren. Die Roboter mussten Materialien selbstständig entladen, überprüfen und wieder aufladen können, wobei die Unversehrtheit zu wahren war. "Der Wettbewerb hat unsere Durchbrüche in Szenarien mit hoher Belastung und hohem Schwerpunkt bestätigt", sagte Lin Qinhong, CEO und CTO von LINXAI Robotics. Er betonte, dass die Roboter von LINXAI so konzipiert seien, dass sie hochriskante, körperlich anspruchsvolle Aufgaben übernehmen und als kollaborative Partner dienen, um die Fähigkeiten des Menschen zu erweitern und die Sicherheit zu gewährleisten. "Unser Ziel ist es, diese Roboter bei Notfalleinsätzen, der Inspektion von Kraftwerken und Bergpatrouillen einzusetzen und so verkörperte Intelligenz in rauen Umgebungen im Gelände nutzbar zu machen." Über LINXAI Robotics: LINXAI Robotics wurde im Mai 2023 gegründet und ist ein Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsunternehmen für Roboter, das sich auf hochbelastbare und hochzuverlässige vierbeinige Roboterplattformen für den industriellen Einsatz spezialisiert hat.



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