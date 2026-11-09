Eine Betaversion für ein ChatGPT-Tool deutet darauf hin, dass User mit diesem bald Impressions und Klicks auf ChatGPT aus erster Hand tracken und selbst Angaben zum Unternehmen machen und dessen Wahrnehmung im KI-Dienst beeinflussen können. OpenAI arbeitet an einem Analytics- und Unternehmensbereich, der an die Search Console von Google erinnert. Die bisher unveröffentlichte Betaversion des Tools lässt User die Eigentümerschaft von Unternehmen verifizieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n