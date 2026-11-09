Hexnode, die Enterprise Software-Abteilung von Mitsogo Inc., hat heute die Ernennung von Lars Gommermann zum Sales Director for Channels and Alliances für die DACH-Region bekannt gegeben.

Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Einstellung eines Director Sales for Alliances and Partnerships in Großbritannien, da das Unternehmen in seinen bedeutendsten europäischen Märkten eine eigene Organisation für die Betreuung von Partnern aufbaut. In Deutschland, Österreich und der Schweiz verrichten IT-Systemhäuser und Distributoren einen wachsenden Anteil am Geschäft von Hexnode, da Kunden Lösungen für Endpunktmanagement, Sicherheit und Identitätsmanagement aus einer Hand nutzen.

Bevor er zu Hexnode kam, war Gommermann bei CrowdStrike als Channel Account Manager für den DACH-Raum tätig und dort für die Akquise, Einarbeitung und Weiterentwicklung von Partnern in der gesamten Region verantwortlich. Er verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Technologievertrieb und in der Channel-Entwicklung, sowohl auf Anbieter- als auch auf Distributorseite.

In seiner neuen Funktion wird sich Gommermann darauf konzentrieren, das Vertriebsnetz von Hexnode auszubauen und strategische Partnerschaften im DACH-Raum zu entwickeln. Er wird die Partner beim Vertrieb von Hexnode UEM, Hexnode XDR und Hexnode IdP an neue und Bestandskunden unterstützen.

"Deutschsprachige Partner stellen hohe Anforderungen an einen Anbieter: klare Pläne, zuverlässiger Support und ein Portfolio, auf dessen Grundlage sie ihr Geschäft aufbauen können. Lars war sowohl auf der Anbieter- als auch auf der Vertriebseite dieses Vertriebskanals tätig und kennt daher diese Erwartungen aus erster Hand und weiß, wie man sie erfüllt. Ich freue mich sehr, ihn im Team willkommen zu heißen", sagte Tim Bell, Vice President of Sales for EMEA APJ bei Hexnode.

"IT-Systemhäuser und Distributoren im DACH-Raum suchen nach weniger Anbietern, die einen größeren Teil des Stacks abdecken können, und Hexnode vereint Endpunktmanagement, Sicherheit und Identitätsmanagement auf einer einzigen Plattform. Der erste Schritt besteht darin, zu verstehen, wie jeder Partner seine Produkte vermarktet und wo wir in sein Portfolio passen. Mein Fokus liegt darauf, herauszufinden, wo sich unsere Prioritäten decken, und die Partner dann konsequent zu unterstützen vom ersten Gespräch bis hin zum Kunden", sagte Gommermann.

Über Hexnode

Hexnode ist ein Anbieter von Unternehmenslösungen zur Optimierung der Geräteverwaltung, der Benutzeridentität und der Endgerätesicherheit. Zu den Plattformen von Hexnode gehören Hexnode UEM für ein autonomes und KI-gestütztes Endpunktmanagement, Hexnode XDR für eine intelligente Erkennung und Abwehr von Bedrohungen sowie Hexnode IdP für ein sicheres, kontextbezogenes Identitäts- und Zugriffsmanagement. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut Schritt für Schritt ein nahtloses Ökosystem aus miteinander verbundenen Tools auf.

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