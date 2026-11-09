Vor dem heutigen Treffen der Finanzminister aus den Euroländern in Brüssel hat Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis Erwartungen an eine schnelle Vorentscheidung gedämpft. Zuvor hatten Spanien und die Niederlande für ihre jeweiligen Kandidaten zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde geworben, die im Februar 2027 auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Amt scheidet. Der ehemalige niederländische Zentralbankchef Klaas Knot verfüge über eine "exzellente" Erfolgsbilanz, sagte der niederländische Finanzminister Eelco Heinen. Der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo äußerte sich unterdessen optimistisch, dass der spanische Kandidat Pablo Hernandez de Cos zum Nachfolger von Lagarde ernannt wird. Cuerpo wäre der erste EZB-Chef aus Spanien, während die Niederlande bereits mit Wim Duisenberg (1998 bis 2003) den ersten EZB-Chef gestellt haben.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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