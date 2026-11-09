Das Bonner Unternehmen veröffentlichte am 5. November starke Quartalszahlen und hob ihre Jahresprognose erneut an. Dennoch reagierte die Deutsche Telekom- Aktie zunächst nur kurzfristig mit Kursgewinnen. Am Montag notiert sie aktuell bei rund 25,80 € und hat damit den vorherigen Anstieg wieder vollständig abgegeben. Neuerdings kursieren wieder Gerüchte über eine mögliche Fusion mit der US-Tochter T-Mobile US. Hier stellt sich die Frage: Ist die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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