Die Gea-Aktie hat den Schock über die jüngsten Quartalszahlen schnell verdaut. Am Montag notierte das Papier des Anlagenbauers zuletzt mit einem Plus von 0,2% bei 69,50 Euro und kletterte damit wieder über die 21-Tage-Linie, nachdem es am Donnerstag bei 70,85 Euro ein Rekordhoch markiert hatte. Reicht der starke Auftragseingang aus, um die Aktie nach der Rekordjagd weiter zu tragen? Aufträge überzeugen, Umsatz hinkt Gea blieb beim Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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