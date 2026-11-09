Erst der Kursrutsch, jetzt die Kehrtwende? Ein Analysehaus traut AMD über 30 Prozent Plus zu, dazu landet der Chipkonzern einen Erfolg bei einem Tech-Riesen. Und eine bekannte Investorin greift ebenfalls zu. Oppenheimer setzt auf ein Comeback von AMD. Das Analysehaus stufte den Chiphersteller von "Perform" auf "Outperform" hoch und sieht das Kursziel bei 600 US-Dollar. Das sind 34 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Rückenwind kommt auch von Google. Etablierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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