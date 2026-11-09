Bisher nahmen die Programmierung und Integration neuer Funktionen bei Apple gleich viel Raum ein. Das soll sich jetzt ändern. Apple hat die Entwicklungsphasen für sein neues Betriebssystem iOS 28 angepasst. Dadurch sollen Entwickler:innen mehr Zeit haben, um neue Funktionen zu entwickeln und auszuprobieren, wie der Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Newsletter berichtet. Der gesamte Arbeitsablauf verschiebt sich, wodurch mehr Raum für Kreativität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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