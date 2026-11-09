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Schweizer Treuhand erwirbt excent AG



09.11.2026 / 16:10 CET/CEST

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Schweizer Treuhand Holding AG, die durch Winterberg Advisory GmbH verwaltet wird, erwirbt die excent AG mit Standorten in Wollerau, Zürich und Zug STEINHAUSEN, Switzerland, Nov. 9, 2026 /PRNewswire/ -- Die Schweizer Treuhand Holding AG hat die excent AG übernommen. excent wurde 2006 von Maximilian A. Friedery, heute Präsident des Verwaltungsrats, und Bruno Eugster, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO, gegründet. Mit Standorten in Zug, Zürich und Wollerau betreuen rund 22 Mitarbeitende Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Payroll, Buchhaltung, Steuern, Virtual-Office und Unternehmensberatung. Dabei versteht sich excent als Boutique-Dienstleisterin mit digitalem Ansatz, persönlichen Ansprechpersonen und einem genauen Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden. Maximilian A. Friedery erklärt: "Mit Winterberg verbindet uns seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Schweizer Treuhand Holding vereint unabhängige Treuhandunternehmen, die ihre Stärken bündeln und gleichzeitig ihre Identität behalten. Das passt zu uns. So können wir den nächsten Wachstumsschritt gehen und excent langfristig stabil aufstellen." Bruno Eugster fügt hinzu: "Für unsere Mandantinnen und Mandanten ändert sich im Alltag nichts: Sie werden weiterhin von ihren vertrauten Ansprechpersonen betreut, und Mäx und ich bleiben selbstverständlich an Bord. Neu profitieren sie zusätzlich vom Know-how und von den Ressourcen einer starken Gruppe. Gerade bei Digitalisierung, KI und steigenden regulatorischen Anforderungen ist das ein echter Mehrwert. Davon profitieren auch unsere Mitarbeitenden, denen sich neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. excent bleibt unter unserem Namen und an unseren bisherigen Standorten tätig." Ralph Nowak, Verwaltungsratspräsident der Schweizer Treuhand Holding AG, fügt hinzu: "Wir sind hocherfreut und heissen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in unserer Holding willkommen. Nachdem wir schon so lange Jahre erfolgreich zusammengearbeitet haben, bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam bestehende und neue Mandanten mit unserer Leidenschaft für Treuhand begeistern können. Zusammen werden wir eines der führenden Unternehmen dieser Branche aufbauen, mit den Kunden im Mittelpunkt. Nach der Akquisition der Smart Group vor wenigen Wochen ist der Erwerb der excent nun ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unserer Gruppe in der Zentralschweiz und Zürich." Über Schweizer Treuhand Holding AG Schweizer Treuhand Holding AG ist eine Buy-, Build- & Technologize-Plattform von Treuhandfirmen und Beratungen in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Steinhausen bei Zug ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Die Plattform hat weiterhin zum Ziel, konsequent die neusten und innovativsten Technologien, von der Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz, einzusetzen und verpflichtet sich gleichzeitig, die höchsten Qualitätsanforderungen für ihre Mandanten zu gewährleisten. Die Gruppe setzt neue Standards für die Branche und bietet allen Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist ausnahmslos an der Schweizer Treuhand Holding AG beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Start-ups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private-Equity-Fonds aufgelegt und ist mit ihrem Fonds Winterberg Investment XI in die Schweizer Treuhand Holding AG investiert. Die beiden Managing Partner Ralph Nowak und Fabian Kröher führen hierbei die Schweizer Treuhand Holding AG über deren Verwaltungsrat. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@schweizer-treuhand.ch Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Schweizer Treuhand Holding AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen. Weitere Informationen über die excent AG finden Sie unter www.excent.ch Weitere Informationen über die Smart Treuhand AG finden Sie unter www.smart-trhnd.ch Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG finden Sie unter www.winterberg.group . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/schweizer-treuhand-erwirbt-excent-ag-302933493.html



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