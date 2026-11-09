Straubing (ots) -Ein "großes, wunderbares Abkommen" hat Donald Trump vor den Verhandlungen mit Russland und der Ukraine angekündigt. Vor diesen Friedensgesprächen herrschten nun Streit und Panik bei den Europäern - die möchten auch ein Wörtchen mitreden. Aber was sie eigentlich sagen wollen, das wissen sie jedoch nicht. (...) Europa hat seit Jahren keinen, der das machen könnte. Es gibt keinen Namen und kein Gesicht, aber dafür die traditionelle europäische Kakophonie. Da gibt es nicht die eine Stimme, sondern 27 Mitglieder plus Großbritannien und jeder singt ein anderes Lied, weil er offensichtlich seine ganz eigenen Interessen hat. Die Osteuropäer befürchten, von starken Westländern übergangen zu werden, wer viel zahlt, möchte auch viel zu sagen haben und so fort. Eifersucht und Missgunst verzwergen Europa, das sich wundert, warum man bei Trump nur als Beobachter am Katzentisch sitzen darf.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6387163