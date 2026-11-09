Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose steht an diesem Wochenende vor einem echten Widerspruch, denn ein einzelner Wal hat gerade 8.773 ETH für rund 19,7 Millionen Dollar gekauft. Zur selben Zeit zogen Anleger in sieben Tagen 365 Millionen Dollar aus den US-Ether-ETFs ab. Der Kurs liegt bei etwa 2.232 Dollar, nachdem ETH am 5. November an einem einzigen Tag fast 10 Prozent verloren hat. Wer von beiden liegt richtig, und wohin führt der nächste Schritt für ETH? Für die Ethereum Prognose der kommenden Wochen steckt die Antwort in einer Rechnung, die viele Anleger übersehen.

Ethereum Prognose: ETH-Wale kaufen, während ETF-Anleger verkaufen

ETH notiert laut CoinGecko am Sonntagmorgen bei rund 2.232 Dollar, ein Minus von 0,4 Prozent in 24 Stunden. Auf Wochensicht liegt ETH gut 1 Prozent im Minus, der Marktwert beträgt etwa 273 Milliarden Dollar. Wie CoinTurk News berichtet, sehen Analysten den Einbruch vom 5. November als Auslöser für eine Welle von Abflüssen aus den Spot-ETFs.

Allein 193,2 Millionen Dollar der ETF-Abflüsse fielen in die letzten zwei Tage. Der Wal kaufte laut Arkham und Whale Alert zu durchschnittlich 2.245 Dollar, nachdem dieselbe Adresse schon im Juni 10.376 ETH zu 1.626 Dollar erworben hatte. Diese gegensätzlichen Signale machen die Ethereum Prognose derzeit so schwer lesbar.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose warnt Analyst Ali Martinez, dass ETH die Unterstützung bei 2.385 Dollar verloren hat und bis auf 1.963 Dollar fallen könnte. Erst über 2.300 Dollar wäre der Weg bis 2.450 Dollar wieder frei. Für eine Verdopplung müssten sogar rund 273 Milliarden Dollar an neuem Kapital fließen. Der Wal liegt mit seinen Juni-Käufen klar im Plus, weil er günstiger einstieg als viele ETF-Anleger. Die größten Gewinne gingen bei Ethereum stets an Käufer, die Jahre vor den Fonds kamen, und genau diese frühe Phase suchen Großanleger heute an anderer Stelle.

Während die Ethereum Prognose wackelt, kaufen Großanleger den Pepeto-Presale

Bei ETH ist diese frühe Phase vorbei, bei Pepeto läuft sie gerade. Während die ETH-Fonds Kapital verloren, verkaufte der Presale von Pepeto weiter Stufen an Großanleger und sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein. Diese Käufer sicherten sich eine Stufe, die ETF-Anleger nie zu sehen bekamen.

Gerade in Wochen mit kurzen Kursrallys tauchen kopierte Token und sogenannte Honeypots auf, also Verträge, die Käufer hinein-, aber nie wieder herauslassen. Pepeto ist ein Presale-Coin, der vor dem erwarteten Binance-Listing drei Trading-Werkzeuge aufbaut, und eines davon setzt genau hier an. Sein Scanner arbeitet mit fortschrittlicher KI, führt 42 Prüfungen durch und simuliert vor jedem Trade einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. In einem Test bewertete er einen Token mit 6 von 100 Punkten und blockierte die Order, sodass 2.350 Dollar in der Wallet des Käufers blieben.

Parallel entstehen eine Börse mit 0 Prozent Gebühr pro Swap und eine Bridge für 0 Dollar über fünf Blockchains. Im Team sitzen der Mitgründer von Pepe und ein ehemaliger Binance-Experte, und den Testzugang erhalten nur Mitglieder der Community und Großanleger. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf einen unabhängig auditierten Vertrag setzen statt auf bloße Versprechen. Wer in den sieben Tagen der ETF-Abflüsse einstieg, hält heute Stufenpreise, die spätere Käufer nicht mehr bekommen dürften.

Während ETH auf frisches Fondskapital wartet, kostet der Token in der aktuellen Stufe 0,000000188 Dollar. Jede neue Stufe startet zu einem höheren Preis, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. Das Angebot bleibt fest bei 420 Billionen Token, deshalb zahlt jeder spätere Käufer vor dem näher rückenden Binance-Listing mehr für denselben Anteil, während frühe Käufer den Abstand zum Listing mitnehmen könnten.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an der Marke von 2.300 Dollar, während Pepeto seinen Presale trotz des Rückgangs auf mehr als 10 Millionen Dollar brachte. Pepeto bietet einen frühen Preis, den ETH bei 273 Milliarden Dollar Marktwert nicht mehr bietet. Was der Zeitpunkt für jede Ethereum Prognose bedeutet, zeigte der 30. Juni 2025, als BitMine bei etwa 2.480 Dollar ankündigte, auf ETH umzuschichten. Am 24. August erreichte ETH 4.953,73 Dollar. Wer BitMine folgte, hatte sein Geld in acht Wochen verdoppelt. Wer jetzt zu Pepeto folgt, sichert sich den aktuellen Stufenpreis, und genau dieser frühe Einstieg könnte den Großteil der Rendite ausmachen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose?

Die aktuelle Ethereum Prognose ist vorsichtig, denn ETH muss bei rund 2.232 Dollar die Zone um 2.200 Dollar halten, sonst droht laut Ali Martinez ein Rückgang auf 1.963 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale-Token mit KI-Scanner, Börse und Bridge ohne Gebühren. Kaufen lässt er sich über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.