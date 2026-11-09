Grundwasser gilt als eine der bedeutendsten Ressourcen in der Klimakrise, doch für Prognosen fehlen oft wichtige Informationen. Das steckt dahinter. Kein Plätschern, kein Rauschen, keine Ferienromantik: Unser Grundwasser ist der wohl unauffälligste Gewässertyp, dafür ein ausgesprochen mächtiger. Rund 23 Billionen Kubikmeter H2O - eine Zahl mit 15 Nullen - schlummern unter der Oberfläche unseres Planeten. Das entspricht etwa 99 Prozent der flüssigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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