Die Hoffnung auf eine Entspannung der geopolitischen Konflikte hat den DAX wieder komfortabel über die Marke von 26.000 Punkten getragen. Die Aussicht auf mögliche Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine und im Nahen Osten sorgt für einen deutlichen Abbau geopolitischer Risikoprämien. Besonders an den Energiemärkten macht sich die neue Zuversicht bemerkbar. Die Nordseesorte Brent verliert mehr als vier Prozent und verschafft den europäischen Aktienmärkten damit spürbaren Rückenwind.

Sinkende Energiepreise sind für die Börsen derzeit gleich in mehrfacher Hinsicht eine gute Nachricht. Sie entlasten die Unternehmen auf der Kostenseite, stärken die Kaufkraft der Verbraucher und verringern gleichzeitig die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub. Damit könnte auch der Druck auf die Notenbanken nachlassen, die Geldpolitik weiter zu verschärfen. Noch handelt es sich bei den geopolitischen Entwicklungen allerdings vor allem um Hoffnungen. Ob daraus tatsächlich tragfähige politische Lösungen entstehen, bleibt abzuwarten. Die Finanzmärkte beginnen dennoch bereits, eine mögliche Entspannung einzupreisen.

Zusätzliche Unterstützung erhielt der DAX heute von den überraschend starken deutschen Exportzahlen. Die Ausfuhren sind im September um zwei Prozent gestiegen und haben damit die Erwartungen von lediglich 0,5 Prozent deutlich übertroffen. Allerdings legten auch die Importe überproportional zu, wodurch sich der deutsche Handelsbilanzüberschuss verringerte. Dennoch liefern die Zahlen ein weiteres Argument für die These einer allmählichen Konjunkturerholung. Gerade für die exportorientierten deutschen Industrieunternehmen wäre eine nachhaltige Belebung der internationalen Nachfrage ein wichtiger Impuls.

Auch im Technologie- und Halbleitersektor kehrt die Risikobereitschaft zurück. Nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Handelstage greifen die Investoren wieder beherzter zu. Die zuletzt aufgekommenen Sorgen um die zukünftige Dynamik des KI-Booms treten damit zunächst in den Hintergrund. Die Nachrichten über eingeleitete Untersuchungen im Zusammenhang mit Nvidia-Chef Jensen Huang belasten in erster Linie die Aktie des Halbleiterkonzerns selbst. Welche Erkenntnisse die Untersuchungen bringen und welche möglichen Konsequenzen sich daraus ergeben, bleibt offen. Eine größere Ansteckungswirkung auf den gesamten Technologiesektor ist bislang jedoch nicht zu erkennen.

Für den DAX ist die Rückeroberung der Marke von 26.000 Punkten zunächst ein wichtiges positives Signal. Sollte sich die Entspannung an den Energiemärkten fortsetzen und die Erholung der US-Technologiebörsen anhalten, könnte der deutsche Leitindex schon bald wieder das Allzeithoch ins Visier nehmen. Die Jahresendrallye ist damit zurück im Spiel, auch wenn die geopolitischen Risiken weiterhin für Rückschläge sorgen können.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

