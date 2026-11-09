Gold bei jeder Bohrung getroffen! Neue Funde außerhalb der Ressource

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Sonoro Gold meldet neue Gold- und Silbertreffer aus den Bereichen Diana und El Batamote seines Projekts Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Sämtliche 26 veröffentlichten Bohrlöcher durchschnitten Goldmineralisierung. Die Ergebnisse stammen aus 2026 erworbenen Konzessionsflächen außerhalb der bisherigen Ressourcenschätzung und des Bergbauplans für den vorgeschlagenen ersten Betrieb und umfassen 5.661,62 Meter aus 26 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC).

Sonoro Gold meldet neue Gold- und Silbertreffer aus den Bereichen Diana und El Batamote seines Projekts Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Sämtliche 26 veröffentlichten Bohrlöcher durchschnitten Goldmineralisierung. Die Ergebnisse stammen aus 2026 erworbenen Konzessionsflächen außerhalb der bisherigen Ressourcenschätzung und des Bergbauplans für den vorgeschlagenen ersten Betrieb und umfassen 5.661,62 Meter aus 26 Reverse-Circulation-Bohrungen (RC).

Diana liefert breite mineralisierte Abschnitte

In Diana meldet Sonoro Gold sowohl längere mineralisierte Abschnitte als auch höhergradige Teilintervalle. Bohrloch SCR-404 lieferte über 50,30 Meter einen durchschnittlichen Goldgehalt von 0,823 Gramm je Tonne. Darin enthalten sind 1,52 Meter mit 9,372 Gramm Gold je Tonne. Bohrloch SCR-422 durchschnitt 50,29 Meter mit 0,513 Gramm Gold je Tonne, einschließlich eines 6,09 Meter langen Abschnitts mit 2,038 Gramm Gold je Tonne. In SCR-399 wurden 9,15 Meter mit 1,286 Gramm Gold je Tonne ermittelt. Ein darin enthaltenes Teilintervall von 4,57 Metern erreichte 2,366 Gramm Gold je Tonne. Den bislang längsten in Diana durchbohrten mineralisierten Abschnitt meldet das Unternehmen aus SCR-423: 85,35 Meter mit durchschnittlich 0,333 Gramm Gold je Tonne. Die genannten Längen beschreiben Bohrabschnitte; Angaben zu den tatsächlichen Mächtigkeiten enthält die vorliegende Mitteilung nicht.