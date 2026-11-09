ROUNDUP: Angriffe und Manöver vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

MOSKAU/KIEW/BRÜSSEL - Vor den ersten Verhandlungen über ein Kriegsende seit acht Monaten haben sich Russland und die Ukraine weiter massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa starben bei einem Angriff Behördenangaben zufolge drei Menschen. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

ROUNDUP: Hoffnungsschimmer oder Trendwende? Exportplus im September

WIESBADEN - Nach einem schwachen Start ins zweite Halbjahr haben Deutschlands Exporteure im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Volkswirte werten dies als weiteres Hoffnungszeichen, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz Zollschranken und hoher Energiepreise robust zeigt. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sieht aber noch keinen stabilen Aufwärtstrend bei den Ausfuhren.

ROUNDUP/EU-Kommission: Sind bei Ukraine-Treffen in Abu Dhabi dabei

BRÜSSEL - Die EU wird nach Angaben der Europäischen Kommission auch an Zusammenkünften zu einer möglichen Beendigung des Ukraine-Krieges in Abu Dhabi in dieser Woche teilnehmen. "Ich kann bestätigen, dass die EU an Treffen in Abu Dhabi teilnehmen wird, die Teil der laufenden Friedensbemühungen sind, gemeinsam mit anderen Partnern", sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Auch der Rat der Mitgliedsstaaten werde vertreten sein. Zum genauen Format könne man noch keine weiteren Informationen geben. Inwiefern EU-Vertreter damit bei den Verhandlungen involviert sind, bleibt damit zunächst unklar.

Deutschland wirbt mit Inselstaaten für stärkeren Klimaschutz

ANTALYA - Deutschland hat zum Auftakt der Weltklimakonferenz gemeinsam mit besonders betroffenen Inselstaaten dafür geworben, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Klimaziel nicht aufzugeben. "Der Erfolg dieser Konferenz wird daran gemessen werden, wie gut wir auf die drohende Gefahr eines Overshoots reagieren", heißt es in einer Erklärung der "High Ambition Coalition" - einer Allianz von Deutschland und rund 20 anderen Staaten, darunter besonders stark bedrohte Länder wie Tuvalu oder die Marshallinseln.

Frankreich erhöht Mindestlohn um 1,6 Prozent



PARIS - Unter dem Druck anhaltender Massenproteste wegen fehlender Kaufkraft erhöht Frankreich den Mindestlohn von Dezember an um 1,6 Prozent. Damit werde eine eigentlich zum Januar vorgesehene Mindestlohnerhöhung, die zunächst nicht in diesem Umfang geplant war, um einen Monat vorgezogen, sagte Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou. Nun seien die Branchen aufgerufen, in ihren Branchentarifverträgen die tariflichen Mindestvergütungen ebenfalls anzuheben.

Ifo: KI-Effekt am Arbeitsmarkt - Berufseinsteiger leiden

MÜNCHEN - Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in vielen Unternehmen geht nach Analyse des Ifo-Instituts mit schlechteren Jobchancen für Berufsanfänger einher. KI-bedingte Stellenstreichungen in großem Maßstab hingegen beobachten die Münchner Ökonomen bislang nicht. Ifo-Präsident Clemens Fuest und seine Mitarbeiter veröffentlichten einen neuen KI-Frühindikator, der die Folgen der zunehmenden Verbreitung von KI für die Arbeitswelt messen soll. Die Wissenschaftler vergleichen dafür die Beschäftigung und Neueinstellungen in 140 Berufen und setzen diese in Relation zur Ersetzbarkeit menschlicher Tätigkeit durch KI.

Wadephul: Europa braucht keine neue Sicherheitsarchitektur

BERLIN - Außenminister Johann Wadephul hat Forderungen nach einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur als Weg zu einem Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abgelehnt. "Europa braucht keine neue Sicherheitsarchitektur, wie Russland uns glauben machen will, sondern schlicht die Wiederherstellung der bestehenden Sicherheitsarchitektur", sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu einem Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Paris.

Trump: Ukraine wird 'etwas andere Form' haben



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung "60 Minutes" abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. "Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben", sagte Trump.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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