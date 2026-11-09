Unterföhring (ots) -Am Sonntagabend siegt Carolin Kebekus im Finale gegen Joko Winterscheidt und moderiert kommenden Sonntag um 20:15 Uhr "Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" in einer ganz besonderen Musical-Quiz-Edition auf ProSieben. Keine Zeit zum Durchatmen: Schon jetzt bereitet sich Original-Moderator Joko Winterscheidt auf seine neuen Gegnerinnen und Gegner vor. In Berlin startet heute die Produktion der 13. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". ProSieben zeigt die sechs neuen Folgen im Frühjahr 2027.Dann wollen Drag-Ikone Olivia Jones, Schauspielerin Jessica Schwarz und "Tatort"-Kommissar Edin Hasanovic Jokos Show gewinnen. Zusätzlich haben Zuschauerinnen und Zuschauer als Wildcards hinterm Ratepult die Chance, Joko die Show zu stehlen.Original-Moderator Joko Winterscheidt: "Dass Olivia Jones, Jessica Schwarz und Edin Hasanovic bei der neuen Staffel 'Wer stiehlt mir die Show?' dabei sind, habe ich zur Kenntnis genommen. Aber um mal die Ursprungsbedeutung des Wortes 'Quiz' zu bemühen: 'Quiz' = lat. für 'Qui es' = 'Wer seid ihr?'. Und daran anschließend die Frage: 'Was wollt ihr?' und: 'Ich schicke euch ins Quizpital.'"So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"Die Quiz-Kategorien und das Halbfinale sind unterteilt in drei Gewinnstufen. Jokos Herausforderinnen und Herausforderer versuchen hier zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show verlassen. Im Halbfinale kommt es zu einem direkten Duell zwischen den beiden verbliebenen Kandidat:innen, nur eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen Joko. Die Siegerin oder der Sieger gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.Produziert wird "Wer stiehlt mir die Show?" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Wer stiehlt Carolin Kebekus die Show?" - Sonntag, 15. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn"Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 13 mit sechs neuen Folgen im Frühjahr 2027 auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6387191