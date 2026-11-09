DAX dreht nach oben - KI-Aktien brechen ein! Kommt jetzt die Trendwende?

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Besonders spannend ist die unterschiedliche Entwicklung der großen Aktienindizes. Während der DAX die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten ins Visier nimmt und bei einem Anstieg über 26.150 Punkte weiteres Erholungspotenzial entstehen könnte, kämpft der Nasdaq 100 nach vier negativen Handelswochen um seine Stabilisierung. Die jüngsten Verluste bei Nvidia, Micron, Intel und Marvell zeigen, wie schnell die Stimmung im zuvor gefeierten KI-Sektor kippen kann. Doch es gibt auch Lichtblicke: AMD demonstriert relative Stärke, während AppLovin mit einem Wochengewinn von rund 71 Prozent, Airbnb und Amazon zu den auffälligsten Gewinnern zählen. Welche Aktien bieten nach dem Ausverkauf neue Chancen - und wo droht der nächste Kursrutsch?

Für zusätzliche Spannung sorgen die anstehenden US-Inflationsdaten. Nachdem der amerikanische Arbeitsmarkt mit 165.000 neuen Stellen die Erwartungen von lediglich 65.000 deutlich übertroffen hat, richtet sich der Blick jetzt auf die US-Verbraucherpreise am Dienstag um 14:30 Uhr. Im Markt stehen Inflationsraten von bis zu vier Prozent im Raum. Eine negative Überraschung könnte die Zinssorgen erneut verschärfen und besonders zinssensible Wachstumsaktien belasten. Gleichzeitig stehen mit Rocket Lab, CoreWeave, D-Wave Quantum, Rigetti, Cisco und Applied Materials wichtige Quartalszahlen bevor. Die Kombination aus Inflationsdaten, Fed-Erwartungen und Unternehmensberichten könnte damit die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

Ist die Jahresendrally noch zu retten - oder beginnt gerade eine größere Korrektur? Im aktuellen Wochenausblick zeigen Andreas Bernstein und Roland Jegen anhand konkreter Chartanalysen, welche Unterstützungen und Widerstände bei DAX, Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones jetzt entscheidend sind. Auch Gold, Öl und zahlreiche Einzelaktien stehen im Fokus. Erfahren Sie, wo sich mögliche Trendwenden abzeichnen, welche Werte derzeit relative Stärke zeigen und warum gerade bei KI- und Halbleiteraktien Vorsicht geboten bleibt. Sehen Sie sich jetzt die vollständige Aufzeichnung des Wochenausblicks an!

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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