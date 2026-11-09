Berlin/Münster (ots) -Wenn geopolitische Krisen die Kraftstoffpreise in die Höhe treiben, trifft das die Logistik unmittelbar. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie verwundbar ein Verkehrssektor ist, der noch immer weitgehend von fossilen Energieimporten abhängt. Für Thomas Perkmann, Vorstandsvorsitzender der Westfalen-Gruppe, ist das ein weiteres Argument für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs. Während erneuerbare Kraftstoffe wie HVO 100 bereits heute eine Alternative für den Diesel-Fahrzeugbestand darstellen, liege die langfristige Zukunft im batterieelektrischen Antrieb. Denn E-Lkw können sich nach den Gesamtkostenberechnungen von Westfalen bereits heute über ihre gesamte Haltedauer wirtschaftlich rechnen."Wir können die Abhängigkeit von internationalen Kraftstoffmärkten verringern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden verbessern. Dafür muss allerdings auch der Strompreis stimmen", sagte Perkmann beim dena-Kongress in Berlin. In der Paneldiskussion "Preiskrise an der Tankstelle: Resilienz durch Erneuerbare Energien erhöhen" diskutierte er mit Kristin Kahl, Managing Director der Contargo Truck Fleet GmbH & Co. KG, Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, und Marcel Rothenstein, Market Reporter bei Argus Media. Moderiert wurde die Diskussion von Axel Blume, Arbeitsgebietsleiter Mobilität bei der dena. Im Mittelpunkt standen die Folgen geopolitischer Krisen für die Energie- und Kraftstoffversorgung und die Voraussetzungen einer wirtschaftlich tragfähigen Mobilitätswende.Wie stark geopolitische Entwicklungen auf die Kraftstoffpreise durchschlagen, hängt nicht allein vom Rohölpreis ab. Auch internationale Produktnotierungen, Raffineriekapazitäten, Wechselkurse und gestörte Transportwege beeinflussen die Kosten. "Während alle über die Straße von Hormus sprechen, hat das Niedrigwasser des Rheins den Preis nicht unwesentlich zusätzlich getrieben", so Perkmann. Besonders beim Diesel reagiert der Markt sensibel auf Veränderungen von Angebot und Nachfrage.Dauerhafte Markteingriffe sieht Perkmann dennoch kritisch: "Hohe fossile Preise sind ein deutliches Signal für unsere Abhängigkeit von geopolitischen Entwicklungen. Und dieses Singal zeigt eindeutig in Richtung Ausbau E-Mobilität."E-Lkw rechnen sich - wenn der Strompreis stimmtFür Westfalen ist der batterieelektrische Antrieb die langfristige Perspektive im Schwerlastverkehr. Die Gesamtkostenrechnung des Unternehmens zeigt, dass sich batterieelektrische Sattelzugmaschinen unter den aktuellen Marktbedingungen bereits heute über ihre gesamte Haltedauer wirtschaftlich rechnen können. Entscheidend ist dabei das Verhältnis der Energiepreise: Je höher der Dieselpreis und je wettbewerbsfähiger der Strompreis, desto größer ist der wirtschaftliche Vorteil des elektrischen Antriebs. Bei den engen Margen in der Logistik kommt es deshalb auf wettbewerbsfähige Strompreise an."Die Technik ist weit entwickelt und die Wirtschaftlichkeit überzeugt. Jetzt müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wir können die notwendige Ladeinfrastruktur aufbauen, aber der Strom muss für unsere Kunden auch im Verhältnis zu fossilen Kraftstoffen wettbewerbsfähig sein. Der Erfolg der Energiewende im Schwerlastverkehr entscheidet sich deshalb ganz wesentlich am Strompreis", betont Perkmann.Neben den Energiekosten bremsen heute fehlende Netzanschlüsse, begrenzte Netzkapazitäten und langwierige Genehmigungsverfahren den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Auch die Kosten für Netzzugang und Strombezug müssen so gestaltet sein, dass sich Investitionen in leistungsfähige Lkw-Ladeinfrastruktur wirtschaftlich betreiben lassen. Westfalen betreibt derzeit 83 Schnellladestationen mit insgesamt 149 Ladepunkten, erste davon sind für Lkw geeignet. Weitere Lkw-Ladeangebote werden an geeigneten Standorten pilotiert.Alternative Antriebsenergien wie HVO als BrückeWährend der batterieelektrische Antrieb die Perspektive für den Schwerlastverkehr bietet, braucht die Mobilitätswende auch Lösungen für die Fahrzeuge, die heute bereits auf der Straße sind. Hier können HVO und Biogase wie CNG und LNG bereits heute einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten. HVO lässt sich in Dieselfahrzeugen, die vom Hersteller eine entsprechende Freigabe haben, ohne technische Umrüstung einsetzen. Die Nachfrage steigt; bis Ende 2026 soll der synthetische Kraftstoff an insgesamt 44 Westfalen-Tankstellen erhältlich sein. Je nach eingesetzten Rohstoffen und Herstellungsprozess können die Treibhausgasemissionen deutlich sinken.Politik muss die richtigen Voraussetzungen schaffen"Unternehmen brauchen Planungssicherheit und Rahmenbedingungen, die in der Praxis funktionieren. Die Politik sollte nicht einzelne Technologien bevorzugen, sondern den Markthochlauf alternativer Antriebe und Kraftstoffe ermöglichen. Wenn wir unsere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten verringern wollen, müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen. Bezahlbare Energie entscheidet darüber, ob die Mobilitätswende auch wirtschaftlich gelingt", so Perkmann.Pressekontakt:Nicholas NeuHead of Corporate Communications & MarketingTel. +49 251695725Mobil +49 160 263 75 52n.neu@westfalen.comOriginal-Content von: Westfalen AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75577/6387197