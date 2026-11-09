EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.11.2026 / 17:37 CET/CEST

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Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 9. November 2026

Erwerb eigener Aktien - 13. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 2. November bis einschließlich 6. November wurden insgesamt 5.223.170 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 02.11.2026 1.282.170 25,6592 32.899.456 03.11.2026 1.270.600 25,8922 32.898.629 04.11.2026 697.300 26,2424 18.298.826 05.11.2026 699.200 26,1708 18.298.623 06.11.2026 1.273.900 25,8259 32.899.614 Gesamt 1.282.170 25,6592 32.899.456

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654 .

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10. August 2026 bis einschließlich 6. November 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 49.378.895 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.





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