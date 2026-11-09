le 9 novembre/November 20276FLUENT Corp. ("FLUENT") has announced completion of the previously announced acquisition by Vireo Growth Inc. ("Vireo") of all of the issued and outstanding common shares of FLUENT (the "FLUENT Shares"), following the conversion of all proportionate voting shares of FLUENT and non-voting, non-participating exchangeable shares of FLUENT, pursuant to the definitive arrangement agreement (the "Arrangement Agreement") entered into between Vireo and FLUENT on April 29, 2026, as amended on June 8, 2026 (the "Transaction"). The Transaction was effected by way of a court-approved plan of arrangement (the "Arrangement").Pursuant to the terms of the Arrangement, all holders of FLUENT Shares received 0.002351197 of a subordinate voting share of Vireo for each FLUENT Share held.FLUENT will be delisted at market close on November 9, 2026.For further information please see FLUENT's news release.The proportionate voting shares and non-voting, non-participating shares of FLUENT are not listed.___________________________FLUENT Corp. (« FLUENT ») a annoncé la réalisation de l'acquisition, précédemment annoncée, de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de FLUENT (les « actions FLUENT ») par Vireo Growth Inc. (« Vireo »), faisant suite à la conversion de toutes les actions à droit de vote proportionnel de FLUENT ainsi que des actions échangeables de FLUENT (dépourvues de droit de vote et ne donnant pas droit à une participation aux bénéfices), conformément à la convention d'arrangement définitive (la « convention d'arrangement ») conclue entre Vireo et FLUENT le 29 avril 2026, telle que modifiée le 8 juin 2026 (l'« opération »). L'opération a été réalisée par voie d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (l'« arrangement »).Aux termes de l'entente, chaque détenteur d'actions FLUENT a reçu 0,002351197 action à droit de vote subordonné de Vireo pour chaque action FLUENT détenue.Les actions de FLUENT seront radiés de la cote à la clôture des marchés le 9 novembre 2026.Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse de Fluent.Les actions à droit de vote proportionnel ainsi que les actions sans droit de vote et sans droit de participation de FLUENT ne sont pas cotées en bourse.Symbol/Symbole: FNT.UEffective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 9 NOV 2026CUSIP/ISIN: 34380L102/CA34380L1022Delist Date/Date de Retrait: le 9 NOV 2026Symbol/Symbole: VREOEffective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 9 NOV 2026CUSIP/ISIN: 92767B204/CA92767B2049If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.