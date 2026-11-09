Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG
Q3 von Sonderaufwendungen geprägt
Die q.beyond AG hat den Q3-Bericht veröffentlicht und weitere Details zu den vorläufig berichteten Zahlen offengelegt.
Consulting gleicht Managed-Services-Rückgang nahezu aus: Mit 43,2 Mio. EUR (-1,1% yoy) blieb der Konzernumsatz weitgehend stabil, während sich die Entwicklung der Segmente weiter auseinanderbewegte. Managed Services (MS) verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,8% yoy auf 25,8 Mio. EUR und setzte damit den Abwärtstrend aus H1 fort. Schwaches Neugeschäft und Preiszugeständnisse im Bestandskundengeschäft belasteten weiterhin die Erlöse. Consulting legte dagegen deutlich auf 17,3 Mio. EUR (+13,2% yoy) zu. Das Wachstum dürfte maßgeblich auf die Ende Juli übernommene GITG zurückzuführen sein, während das organische Wachstum u.E. im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen dürfte.
Sonderaufwendungen über beide Segmente und alle Kostenpositionen hinweg: Sonderaufwendungen von insgesamt 9,5 Mio. EUR führten zu einem deutlich negativen EBITDA i.H.v -7,1 Mio. EUR (Vj.: 3,0 Mio. EUR).
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